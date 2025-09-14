InícioDiversão e Arte
Emmy Awards: premiação ocorre neste domingo (14/9); saiba onde assistir

Apresentada pelo comediante Nate Bargatze, a cerimônia será realixada no Microsoft Theater, em Los Angeles

Uma estátua do Emmyno tapete vermelho antes da 74ª edição Emmy Awards em 12 de setembro de 2022 - (crédito: Chris DELMAS / AFP)
Com séries como Ruptura, O estúdio e The white lotus liderando as indicações da noite, a 77ª edição do Emmy Awards será realizada neste domingo (14/9), no Microsoft Theater, em Los Angeles. Marcada para às 21h (horário de Brasília), a premiação que celebra as melhores produções da TV será apresentada pelo comediante Nate Bargatze, e transmitida ao vivo no Brasil pela TNT e HBO Max.

A HBO Max é o streaming com o maior número de indicações este ano, com 142 no total. Os destaques da plataforma são Pinguim, a minissérie mais indicada, com 23 nomeações, enquanto The white lotus, The last of us e The pitt concorrem entre si nas categorias de drama. A AppleTV+ também vem crescendo na premiação com diversas produções de sucesso, como Ruptura e O estúdio, que lideram nos gêneros de drama e comédia, respectivamente, concorrendo em 27 e 23 categorias. 

Os primeiros vencedores

Uma semana antes da cerimônia oficial do Emmy, é realizado o Creative Arts Emmys, que celebra os vencedores de prêmios técnicos e secundários. As principais categorias da pré-premiação são as de atores convidados, que aparecem em menos da metade dos episódios da temporada de uma atração televisiva. 

Na categoria de comédia, Bryan Cranston garantiu o primeiro Emmy de O estúdio — uma das produções favoritas da temporada —, acompanhado de Julianne Nicholson, de Hacks, série que é a atual campeã de Melhor comédia. The pitt e Ruptura também já iniciaram a premiação com as estatuetas de Shawn Hatosy, que interpreta o plantonista da noite na série médica, e de Merritt Wever, que faz a esposa de Dylan G. no thriller trabalhista, respectivamente. 

Maria Luísa Vaz

Estudante de Jornalismo apaixonada por cinema. Estagiária na editoria de cultura.

Por Maria Luísa Vaz
postado em 14/09/2025 06:00
