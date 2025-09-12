Sesi Taguatinga recebe, até domingo (14/9), o Festival Sesi Conexões

Festival Sesi Conexões — Palco e Família segue até este domingo (14/9), no Sesi de Taguatinga. O evento tem música, circo e teatro durante os dias de programação para toda a família. Os ingressos podem ser retirados no site ou com a doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal, farinha de trigo e flocão na bilheteria física dessas unidades do Sesi no DF: Central Park, Gama, Sobradinho e Taguatinga, das 7h30 às 17h30, ou Setor de Indústrias Gráficas (SIG), das 8 às 17h.

Na programação desta sexta-feira (12/9), às 20h, o Grupo de Teatro do Sesi-DF, se apresenta, com seus 28 alunos da Rede Sesi de Educação e da Rede Pública de Ensino do DF. Eles encenam a peça O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, com adaptação de roteiro e direção geral de Élia Cavalcante, professora de teatro do Sesi. A peça traz a crítica social presente nesse clássico com a história de Chicó e João Grilo.

No sábado (13/9), o festival continua com apresentação teatral da Cia de Teatro Néia e Nando, com O Rei Leão, baseada no musical da Broadway, a partir das 19h30. O evento termina no domingo (14/9), com a dupla Palavra Cantada no show Palavra Cantada 30 anos, a partir das 17h.

Serviço

Festival Sesi Conexões

Até domingo (14/9), a partir das 20h na sexta (12/9), às 19h30 no sábado (13/9) e às 17h no domingo (14/9), no Sesi de Taguatinga (QNF 24, Taguatinga Norte). Ingressos mediante retirada no site ou doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal, farinha de trigo e flocão na bilheteria física dessas unidades do Sesi no DF: Central Park, Gama, Sobradinho e Taguatinga, das 7h30 às 17h30, ou Setor de Indústrias Gráficas (SIG), das 8 às 17 horas. Crianças de até 3 anos não precisam de ingresso. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel