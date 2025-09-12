Primeira edição presencial do Arte Kãdãga, neste sábado (13/9), no Paranoá

Lucas Maia*

Neste sábado, a Praça Central do Paranoá recebe a primeira edição presencial do Arte Kãdãga. O evento apresenta artistas locais com várias atrações culturais ao longo do dia, com o objetivo de valorizar a cultura do Distrito Federal. A entrada é gratuita e a programação começa às 14h e segue até às 22h.

O evento inclui performances musicais, sarau poético, apresentação teatral, exposição de artes visuais e atividades para as crianças, como contação de histórias. A principal atração é o Duo Accordi, com Elení Fagundes (piano) e Chico Nogueira (viola caipira). Além disso, tem Teatro com Mamulengo Fuzuê, pocket shows, com Anna Moura e Mariana Camelo, Forró Brasilidades e música com o Grupo Merceditas.

Artista do Duo Accordi e uma das idealizadoras do projeto, Elení Fagundes ressalta a intenção do Arte Kãdãga. “O que queremos é promover envolvimento, empatia e saúde para todos – corpos, mentes, seres e ambientes naturais – porque isso é a maior herança que podemos deixar para as próximas gerações. E, nesta edição, sentimos uma alegria especial: pela primeira vez o projeto se realiza em formato presencial, o que valoriza as trocas, o encontro, as relações e a convivência comunitária. É um passo que fortalece ainda mais o sentido de coletividade que nos move”, afirma.

Serviço

Arte Kãdãga

Neste sábado (13/9), a partir das 14h, até às 22h, na Praça Central do Paranoá. A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.

Programação completa:

Das 14h às 15h – Oficinas: brinquedos populares, pintura de rosto e danças de roda com Mamulengo Fuzuê

Das 15h às 15h30 – Contação de histórias com Miriam Rocha e Lucas Baraúna

Das 15h30 às 15h45 – Poesia com Meimei, Sóter, Joge Amancio e Bic Prado

Das 15h45 às 16h15 – Teatro com Mamulengo Fuzuê

Das 16h15 às 16h30 – Poesia com Meimei, Sóter, Joge Amancio e Bic Prado

Das 16h30 às 17h15 – Pocket show com Anna Moura

Das 17h15 às 17h30 – Poesia com Meimei, Sóter, Joge Amancio e Bic Prado

Das 17h30 às 18h15 – Música com Merceditas

Das 18h15 às 18h30 – Poesia com Meimei, Sóter, Joge Amancio e Bic Prado

Das 18h30 às 19h15 – Forró Brasilidades com Thal Matos e Marcos Ramalho

Das 19h15 às 19h30 – Poesia com Meimei, Sóter, Joge Amancio e Bic Prado

Das 19h30 às 20h15 – Pocket show com Mariana Camelo

Das 20h15 às 20h30 – Poesia com Meimei, Sóter, Joge Amancio e Bic Prado

Das 20h30 às 22h – Show de encerramento com o Duo Accordi

