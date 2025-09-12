Renata Jambeiro apresenta o show Damas do Samba neste sábado (13/9)

Cantora Renata Jambeiro se apresenta no Mundo Vivo Galeria com show Damas do Samba - (crédito: João Paulo Barbosa)

Neste sábado (13/9), às 19h, o restaurante Mundo Vivo Galeria se torna palco do show Damas do Samba, da cantora Renata Jambeiro. A voz da cantora é marcada pela força do samba de raiz, e seu show é marcado por uma homenagem às mulheres que moldaram o samba, como Tia Ciata, Clementina de Jesus e Jovelina Pérola Negra.

Leia também: Mariah Carey fará show histórico na Amazônia

O repertório do show percorre a história viva do samba, e resgata a ancestralidade do gênero. Músicas autorais de Renata se misturam à clássicos do samba, reafirmando o papel da mulher na produção cultural. Canções como Negra, Firmamento e Pra matar preconceito estarão presentes.

Leia também: Demi Lovato agita fãs com indícios de lançamento surpresa

O show é uma homenagem, mas também um ato de reverência à memória e à tradição oral. Uma das sambistas homenageadas é Tia Ciata, peça chave na consolidação do samba no Rio de Janeiro no início do século 20.

Leia também: Ana Castela debocha de rumores com Zé Felipe em vídeo divertido

Serviço

Show Damas do Samba com Renata Jambeiro

Neste sábado (13/9), às 19h, no Mundo Vivo Galeria (CLN 413 Bl D - Asa Norte). Será cobrado couvert artístico de R$26,00. Reservas pelo número (61) 99523- 9615.