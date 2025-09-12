Vocalista do Jota Quest se confunde no The Town: "Obrigado, Rock In Rio"

A apresentação aconteceu durante o terceiro dia de festival sediado no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. A banda mineira performou no palco principal do Tht Town, o Skyline - (crédito: Reprodução / Instagram / @rogerioflausinooficial)

O vocalista da banda Jota Quest, Rogério Flausino, cometeu uma gafe durante a apresentação do grupo no festival The Town, nesta sexta-feira (12/9), em São Paulo. D urante o encerramento do show, o cantor, ao invés de mencionar o nome do festival realizado na capital paulista, se confundiu e citou o festival carioca. "Obrigado, Rock In Rio", gritou.

A apresentação ocorreu durante o terceiro dia de festival sediado no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. A banda mineira performou no palco principal do The Town, o Skyline.

Assim como o Rock in Rio, o festival The Town foi idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina. A ideia era realmente criar um "Rock in Rio de São Paulo", e os eventos ocorrem em anos distintos — The Town neste ano, e o Rock in Rio em 2026, por exemplo.

Show teve "aparição" de Tim Maia

A performance do conjunto de Belo Horizonte contou com um "dueto" entre Flausino e Tim Maia, um dos grandes ícones da música brasileira, que morreu em 1998. Maia surgiu no telão do palco principal. Rogério, então, acompanhou o vídeo na canção Acende o Farol, um dos grandes sucessos do artista.

Antes do início da canção, Flausino deixou o palco e retornou com um figurino espelhado.

Nesta sexta-feira, ainda se apresentarão artistas brasileiros como Luísa Sonza e Pedro Sampaio, além de estrangeiros, como o cantor Jason Derulo e o conjunto Back Street Boys. O The Town ainda ocorre ainda no sábado (13/9) e domingo (14/9).