Tramell Tillman, de 'Ruptura', faz história como 1º ator negro a vencer categoria

O ator Tramell Tillman, que interpreta o misterioso Sr. Milchick em Ruptura, fez história no Emmy 2025. O astro tornou-se o primeiro homem negro a vencer o prêmio de melhor ator coadjuvante em série de drama.
Tillman levou a estatueta para casa, superando os colegas Zach Cherry (Ruptura), John Turturro (Ruptura), Jason Isaacs (The White Lotus), Walton Goggins (The White Lotus), Sam Rockwell (The White Lotus) e James Marsden (Paradise). Esta era a única categoria de atuação que ainda não havia premiado um intérprete negro.
Em seu discurso, emocionado, o ator agradeceu aos colegas de elenco e à mãe, que chamou de "primeira técnica de atuação". Tramell interpreta um dos principais personagens de Ruptura, série do Apple TV+ que mistura drama e fantasia. Seu personagem, o Sr. Milchick, é o supervisor do escritório da Lumon, e precisa garantir a ordem dos internos.
Do diretor Ben Stiller, Ruptura acompanha os funcionários de um escritório cujas memórias foram divididas cirurgicamente entre o trabalho e a vida pessoal. As duas temporadas estão disponíveis no Apple TV+.
