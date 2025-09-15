InícioDiversão e Arte
Festival Elemento em Movimento volta a Ceilãndia depois de sete anos

A lista de artistas confirmados conta com Wiu, Djonga, Febem, Mc Carol, além de batalhas de rimas e batalhas de break dance

Traper Wiu em show no Sexta Gode em Brasília - (crédito: João Pedro Carvalho)
O Festival Elemento em Movimento está de volta depois de sete anos. Com shows, oficinas, debates, e ações culturais, o evento fortalece a juventude periférica, movimenta a economia local e descentraliza o acesso à cultura. Entre as apresentações, Djonga, Wiu e MC Carol estão confirmados. O festival começa no próximo sábado (20/9), na Praça do Trabalhador, em Ceilândia. A entrada é gratuita, mediante a retirada no site da Sympla.

O palco reúne artistas de diferentes linguagens e territórios, e valoriza tanto a projeção nacional quanto a força da produção local. No sábado (20/9), se apresentam Stefanie, Bione, Mago de Tarso, Isa Marques, Gabiru, Nenzin MC convida Gabiru, e Wiu, além dos shows, também ocorre o Espetáculo RAP Nacional — Laboratório G Funk, apresentação do Grupo de dança Jovem de Expressão e a Batalha do Neurônio apresenta o show de Pecaos.

No domingo (21/9), o line-up traz Djonga, que convida GOG, Febem, Monna Brutal, Margaridas, UANA, Som de Bob com os vocalistas Zeider (Planta e Raiz), Jeremias (Edson Gomes) e Negra Eve. Além dos shows, a programação também conta com apresentação do grupo de dança Jovem de Expressão e a CEI Batlle (Batalha de Breaking 2 Vs 2). 

A Tenda em Movimento ainda oferece batalhas de rima, intervenções poéticas, discotecagens e performances de coletivos artísticos da região. Um dos destaques é a tradicional Batalha do Neurônio, organizada por Nenzin MC e Biro Ribeiro, que reúne MCs em disputas marcadas por improviso, crítica social e oralidade periférica.

Durante o fim de semana, o território se transforma em um espaço de práticas esportivas e cultura urbana. O festival promove campeonatos de skate, slackline e parkour, além de grafitti e basquete de rua. Essas atividades ocupam os espaços públicos de forma coletiva e criativa, e fortalecem a conexão entre arte, juventude e cidade.

Confira a programação do Festival

Sábado, 20 de setembro - Praça do Trabalhador Cei Sul - DF

Palco Elemento:

  • Bione (PE)

  • Stefanie (SP)

  • Mago de Tarso (PE)

  • Espetáculo RAP Nacional - Laboratório G Funk (DF)

  • Apresentação grupo de dança Jovem de Expressão (DF)

  • Isa Marques (DF)

  • Nenzin convida Gabiru (DF)

  • Wiu (CE)

Tenda em Movimento

  • Golden Era (DF)

  • Sarau Vá (DF)

  • Batalha do Neurônio apresenta Pecaos (PR)

  • Firma de scratches (DF)

  • MC Carol de Niterói (RJ)

  • Dj Dayeh (SP)

  • DJ J4k3 B2B Jaylee (DF)


Domingo, 21 de setembro - Praça do Trabalhador Cei Sul DF

  • Palco Elemento

  • Monna Brutal (SP)

  • Margaridas (DF)

  • UANA (PE)

  • Apresentação grupo de dança Jovem de Expressão (DF)

  • Realeza (DF) convida Kaê Guajajara (MA)

  • Djonga (MG) convida GOG (DF)

  • Som de Bob com os vocalistas Zeider do Planta e Raiz (SP), Jeremias da banda Edson Gomes (BA) e Negra Eve (DF)

Tenda em Movimento

  • CEI Batlle  (Batalha de Breaking 2 Vs 2) (DF)

  • Set DJ´s Jovem de Expressão (DF)

  • Reggae na Praça + Boom Clap Sound System (DF)

  • Projeto R.A.P (DF)

  • Febem (SP)

  • DA BOMB 30 anos (DF)

  • Baile Breguenaite (DF)

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

