Festival Elemento em Movimento volta a Ceilãndia depois de sete anos

O Festival Elemento em Movimento está de volta depois de sete anos. Com shows, oficinas, debates, e ações culturais, o evento fortalece a juventude periférica, movimenta a economia local e descentraliza o acesso à cultura. Entre as apresentações, Djonga, Wiu e MC Carol estão confirmados. O festival começa no próximo sábado (20/9), na Praça do Trabalhador, em Ceilândia. A entrada é gratuita, mediante a retirada no site da Sympla.
O palco reúne artistas de diferentes linguagens e territórios, e valoriza tanto a projeção nacional quanto a força da produção local. No sábado (20/9), se apresentam Stefanie, Bione, Mago de Tarso, Isa Marques, Gabiru, Nenzin MC convida Gabiru, e Wiu, além dos shows, também ocorre o Espetáculo RAP Nacional — Laboratório G Funk, apresentação do Grupo de dança Jovem de Expressão e a Batalha do Neurônio apresenta o show de Pecaos.
No domingo (21/9), o line-up traz Djonga, que convida GOG, Febem, Monna Brutal, Margaridas, UANA, Som de Bob com os vocalistas Zeider (Planta e Raiz), Jeremias (Edson Gomes) e Negra Eve. Além dos shows, a programação também conta com apresentação do grupo de dança Jovem de Expressão e a CEI Batlle (Batalha de Breaking 2 Vs 2).
A Tenda em Movimento ainda oferece batalhas de rima, intervenções poéticas, discotecagens e performances de coletivos artísticos da região. Um dos destaques é a tradicional Batalha do Neurônio, organizada por Nenzin MC e Biro Ribeiro, que reúne MCs em disputas marcadas por improviso, crítica social e oralidade periférica.
Durante o fim de semana, o território se transforma em um espaço de práticas esportivas e cultura urbana. O festival promove campeonatos de skate, slackline e parkour, além de grafitti e basquete de rua. Essas atividades ocupam os espaços públicos de forma coletiva e criativa, e fortalecem a conexão entre arte, juventude e cidade.
Confira a programação do Festival
Sábado, 20 de setembro - Praça do Trabalhador Cei Sul - DF
Palco Elemento:
-
Bione (PE)
-
Stefanie (SP)
-
Mago de Tarso (PE)
-
Espetáculo RAP Nacional - Laboratório G Funk (DF)
-
Apresentação grupo de dança Jovem de Expressão (DF)
-
Isa Marques (DF)
-
Nenzin convida Gabiru (DF)
-
Wiu (CE)
Tenda em Movimento
-
Golden Era (DF)
-
Sarau Vá (DF)
-
Batalha do Neurônio apresenta Pecaos (PR)
-
Firma de scratches (DF)
-
MC Carol de Niterói (RJ)
-
Dj Dayeh (SP)
-
DJ J4k3 B2B Jaylee (DF)
-
Domingo, 21 de setembro - Praça do Trabalhador Cei Sul DF
-
Palco Elemento
-
Monna Brutal (SP)
-
Margaridas (DF)
-
UANA (PE)
-
Apresentação grupo de dança Jovem de Expressão (DF)
-
Realeza (DF) convida Kaê Guajajara (MA)
-
Djonga (MG) convida GOG (DF)
-
Som de Bob com os vocalistas Zeider do Planta e Raiz (SP), Jeremias da banda Edson Gomes (BA) e Negra Eve (DF)
Tenda em Movimento
-
CEI Batlle (Batalha de Breaking 2 Vs 2) (DF)
-
Set DJ´s Jovem de Expressão (DF)
-
Reggae na Praça + Boom Clap Sound System (DF)
-
Projeto R.A.P (DF)
-
Febem (SP)
-
DA BOMB 30 anos (DF)
-
Baile Breguenaite (DF)
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel
