Festival Elemento em Movimento volta a Ceilãndia depois de sete anos

Traper Wiu em show no Sexta Gode em Brasília - (crédito: João Pedro Carvalho)

O Festival Elemento em Movimento está de volta depois de sete anos. Com shows, oficinas, debates, e ações culturais, o evento fortalece a juventude periférica, movimenta a economia local e descentraliza o acesso à cultura. Entre as apresentações, Djonga, Wiu e MC Carol estão confirmados. O festival começa no próximo sábado (20/9), na Praça do Trabalhador, em Ceilândia. A entrada é gratuita, mediante a retirada no site da Sympla.

O palco reúne artistas de diferentes linguagens e territórios, e valoriza tanto a projeção nacional quanto a força da produção local. No sábado (20/9), se apresentam Stefanie, Bione, Mago de Tarso, Isa Marques, Gabiru, Nenzin MC convida Gabiru, e Wiu, além dos shows, também ocorre o Espetáculo RAP Nacional — Laboratório G Funk, apresentação do Grupo de dança Jovem de Expressão e a Batalha do Neurônio apresenta o show de Pecaos.

No domingo (21/9), o line-up traz Djonga, que convida GOG, Febem, Monna Brutal, Margaridas, UANA, Som de Bob com os vocalistas Zeider (Planta e Raiz), Jeremias (Edson Gomes) e Negra Eve. Além dos shows, a programação também conta com apresentação do grupo de dança Jovem de Expressão e a CEI Batlle (Batalha de Breaking 2 Vs 2).

A Tenda em Movimento ainda oferece batalhas de rima, intervenções poéticas, discotecagens e performances de coletivos artísticos da região. Um dos destaques é a tradicional Batalha do Neurônio, organizada por Nenzin MC e Biro Ribeiro, que reúne MCs em disputas marcadas por improviso, crítica social e oralidade periférica.

Durante o fim de semana, o território se transforma em um espaço de práticas esportivas e cultura urbana. O festival promove campeonatos de skate, slackline e parkour, além de grafitti e basquete de rua. Essas atividades ocupam os espaços públicos de forma coletiva e criativa, e fortalecem a conexão entre arte, juventude e cidade.

Confira a programação do Festival

Sábado, 20 de setembro - Praça do Trabalhador Cei Sul - DF

Palco Elemento:

Bione (PE)

Stefanie (SP)

Mago de Tarso (PE)

Espetáculo RAP Nacional - Laboratório G Funk (DF)

Apresentação grupo de dança Jovem de Expressão (DF)

Isa Marques (DF)

Nenzin convida Gabiru (DF)

Wiu (CE)

Tenda em Movimento

Golden Era (DF)

Sarau Vá (DF)

Batalha do Neurônio apresenta Pecaos (PR)

Firma de scratches (DF)

MC Carol de Niterói (RJ)

Dj Dayeh (SP)

DJ J4k3 B2B Jaylee (DF)





Domingo, 21 de setembro - Praça do Trabalhador Cei Sul DF

Palco Elemento

Monna Brutal (SP)

Margaridas (DF)

UANA (PE)

Apresentação grupo de dança Jovem de Expressão (DF)

Realeza (DF) convida Kaê Guajajara (MA)

Djonga (MG) convida GOG (DF)

Som de Bob com os vocalistas Zeider do Planta e Raiz (SP), Jeremias da banda Edson Gomes (BA) e Negra Eve (DF)

Tenda em Movimento

CEI Batlle (Batalha de Breaking 2 Vs 2) (DF)

Set DJ´s Jovem de Expressão (DF)

Reggae na Praça + Boom Clap Sound System (DF)

Projeto R.A.P (DF)

Febem (SP)

DA BOMB 30 anos (DF)

Baile Breguenaite (DF)

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel