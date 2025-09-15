Katy Perry revela que contrariou equipe para fazer show no Brasil: "Disseram que era caro"

A cantora Katy Perry tem agenda de shows no Brasil e chega ao Distrito Federal no fim de semana para uma apresentação na sexta (19/9) - (crédito: Reprodução Instagram @katyperry)

Katy Perry marcou presença no último dia do festival The Town (14/9) com uma apresentação futurista, que mesclou hits antigos e faixas lançadas no último ano. Durante o show, a cantora fez questão de destacar a importância dos fãs brasileiros para sua carreira. A artista, que fez um show dividido em seis atos, em um momento de descontração com o público, revelou que foi aconselhada pela equipe a não trazer a turnê The Lifetimes Tour ao Brasil, porque, segundo eles, esse tipo de evento é muito caro na América Latina.

"Disseram que seria difícil trazer a turnê para cá, porque custaria muito dinheiro. Eu falei: 'O quê? Desculpe, mas os meus maiores fãs estão no Brasil'", afirmou a artista. "Não importa se estou em alta ou em baixa — uma coisa constante são meus fãs brasileiros."

Em um show na Argentina, no dia 9/9, ela também comentou sobre esse conselho dado por sua equipe. Com bom humor, afirmou: "E eu disse: 'De que isso importa? Meus maiores fãs estão na América do Sul.'"

Para os fãs brasileiros, as declarações durante os shows na América do Sul só aumentam a expectativa para as apresentações em solo nacional.

A conexão da artista com os brasileiros vem de longa data. Em 2011, durante uma passagem pelo país, seu então marido, Russell Brand, terminou o casamento por mensagem de texto. Mesmo abalada, ela subiu ao palco e foi ovacionada pelo público, que entoava gritos de "Katy, eu te amo", emocionando a cantora. A cena é retratada no documentário Katy Perry: Part of Me, que mostra os bastidores do momento em que a equipe tentava acalmá-la e decidir se ela teria condições de se apresentar.

No ano passado, Katy voltou ao Brasil para o Rock in Rio, onde fez um show animado com participação especial de Cyndi Lauper. Juntas, cantaram "Time After Time", emocionando o público. Na ocasião, a cantora lançou o álbum 143, que teve desempenho fraco em vendas e nos serviços de streaming.

Com um carisma único e uma série de hits que marcaram a década de 2010, Katy Perry se consolidou como uma das artistas pop mais influentes da sua geração. Esta é sua quinta visita ao Brasil. Além da apresentação no The Town, ela se apresenta em Curitiba no dia 16 de setembro e em Brasília, pela primeira vez, no dia 19.

