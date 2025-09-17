Jornalista revela a origem familiar da criação do brigadeiro

Atriz e apresentadora diz que bisavó criou o doce especialmente para a festa do então Brigadeiro Eduardo Gomes, que concorria às eleições presidenciais na época - (crédito: Reprodução)

O brigadeiro é um dos doces mais amados do Brasil, capaz de transformar qualquer dia cinza em festa. Está presente em aniversários, casamentos, chás de bebê, comemorações improvisadas e, para muitos, pode ser a famosa "comida conforto" para os dias ruins. Mas você já parou para pensar em quem teve a ideia de juntar leite condensado, chocolate e manteiga e transformar isso em um ícone nacional? A jornalista e apresentadora Christiane Pelajo conta que a origem dessa gostosura irresistível tem tudo a ver com a história da própria família.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista ao programa Companhia certa, da Rede TV, a jornalista disse que a receita nasceu da criatividade da bisavó, uma mulher que se separou na década de 1930, com três filhas, e precisou, de certa forma, se reinventar diante dos desafios da vida. “O que eu sei fazer bem?”, ela se perguntou. Cozinhar. E cozinhar ela fez. Tão bem que se tornou doceira requisitada no Rio de Janeiro.

Leia também: Sonia Braga homenageia Robert Redford e relembra romance com ator nos anos 80

Em 1945, quando o então Brigadeiro Eduardo Gomes se lançou candidato à Presidência da República, a vovozinha de Chris, como era chamada pela família, teve a ideia de criar um doce especial para a ocasião. E simples assim, nasceu o brigadeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christiane Pelajo (@chrispelajooficial)

Chris ainda conta que a história completa está no livro Protagonistas, escrito por ela e lançado recentemente, que reúne os relatos de 65 mulheres inspiradoras que são movidas pela coragem, inovação e reinvenção.

Nas redes sociais, a jornalista celebrou os 80 anos do brigadeiro, comemorado em 10 de setembro. "Hoje é dia de celebrar um clássico brasileiro. Pra mim, é mais que um doce. É história de família, é afeto, é memória. Obrigada, vovozinha, por criar algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão perfeito. O Brasil ama e respeita o brigadeiro! Sempre."