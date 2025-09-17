Sonia Braga homenageia Robert Redford e relembra romance com ator nos anos 80

A atriz brasileira Sonia Braga publicou homenagem ao astro de Hollywood Robert Redford, que morreu na manhã de terça-feira (16/9), aos 89 anos. Os dois colegas de profissão foram namorados nos anos 1980 e continuaram amigos depois do romance.
“Já fazia muitos anos que não nos víamos. Mas, às vezes, ao caminhar por NY e fotografar minhas pequenas flores, um hobby meu, me vêm lembranças perfeitas: uma caminhada tranquila, uma flor rara, o cheiro da terra”, escreveu Sonia.
Na publicação, ela contou que foi a convite de Robert que fez o primeiro longa nos Estados Unidos, Rebelião em Milagro (1988), no qual o artista foi diretor. “Ser dirigida por Redford foi uma experiência única. Ruby, minha personagem, era uma mulher fascinante”, contou. “Robert, por sua vez, tinha uma beleza serena, inquieta e uma intensidade rara no olhar. Ele sempre buscava mergulhar na alma dos atores em cada cena, perseguindo o instante perfeito”.
A artista relembrou ainda a terceira vez que esteve no Festival de Cannes, e primeira com Reford. “Eu já estivera lá duas vezes, mas nada se comparava àquele momento - não apenas como atriz, mas também como ser humano. Lembro que ele havia acabado de voltar de uma viagem à Rússia e trouxe de lá um buquê de flores selvagens para mim. O amor pela natureza era um elo profundo entre nós”.
Robert morreu na casa dele em Sundance, nas montanhas de Utah. “O lugar que amava”, segundo o New York Times. O último trabalho dele no cinema foi em 2018, como protagonista em O Velho e a Arma. A família não divulgou informações sobre o velório.
