Anitta faz revelações sobre intimidade e rotina com namorado: "Tudo junto" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Durante sua passagem pelo Brasil, Anitta têm participado de eventos, e também chamou a atenção dos fãs ao ter surgido com o namorado, o empresário Ian Bortolanza.

Discreta com relação a vida amorosa, o casal apareceu pela primeira vez em março, durante o Carnaval e, desde então, não se desgrudou. Em conversa com a imprensa no Rio de Janeiro, nesta última terça-feira (16), para anunciar uma parceria com uma marca de sapatos, ela detalhou o momento atual da relação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Tudo junto"

"Ele me acompanha sempre que ele pode. Sempre que ele não está trabalhando, ele me acompanha", revelou Anitta, que destacou a cumplicidade do casal. "Gosto muito dele. Sempre tenho uma parceria, né? Eu o acompanho também, tudo junto!", contou ela.

O homem, de 33 anos, é empresário de uma marca de marketing esportivo e tem marcado presença nos eventos e apresentações da ‘Girl from Rio’. Ele foi visto com Anitta pela primeira vez no último dia de desfiles das escolas de samba cariocas, na Sapucaí.

O post Anitta faz revelações sobre intimidade e rotina com namorado: "Tudo junto" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.