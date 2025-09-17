InícioDiversão e Arte
Diversão e Arte

A Fazenda: Peões suspeitam que Gaby Spanic seja a infiltrada

Em A Fazenda 17, peões suspeitaram de Gabriela Spanic e Dudu Camargo como infiltrados

A Fazenda: Peões suspeitam que Gaby Spanic seja a infiltrada - (crédito: Observatorio dos Famosos)
A Fazenda: Peões suspeitam que Gaby Spanic seja a infiltrada - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Os participantes de A Fazenda 17 levantaram suspeitas sobre os infiltrados, mas "passaram longe de acertar". Guilherme Boury e Nizam apontaram Gabriela Spanic e Dudu Camargo como alvos principais.

"Minha sensação, meu feeling, é a Gaby", afirmou Guilherme, relatando ter dito a ela: "eu sei que é você, você não tem vontade de estar aqui".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Barreiras e desentendimentos no jogo

Para Nizam, "a Gaby não entendeu nada do jogo de hoje por causa da barreira do idioma", o que levantou ainda mais desconfianças.

Mas a verdade veio à tona: "Carolina Lekker e Matheus Martins foram escolhidos como infiltrados", revelou Adriane Galisteu, explicando que eles "terão uma semana para pregar peças nos competidores".

O post A Fazenda: Peões suspeitam que Gaby Spanic seja a infiltrada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

 

Saiba Mais

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 17/09/2025 14:30
x