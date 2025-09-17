InícioDiversão e Arte
Com Liniker em destaque, Grammy Latino 2025 divulga os indicados

A premiação que celebra as principais produções musicais da América Latina será realizada em 13 de novembro. Liniker concorre em sete categorias

Liniker de Barros Ferreira, de 28 anos, imortal pela Academia Brasileira de Cultura - (crédito: Reprodução/ Instagram/ linikeroficial)
Criado em 2000 pela Academia Latina de Gravação, o Grammy Latino é uma premiação que reconhece e celebra os maiores feitos na música de artistas latinoamericanos. A organização divulgou nesta quarta-feira (17/9) a lista dos indicados da edição de 2025, com diversos brasileiros presentes: a cantora Liniker foi indicada nas categorias principais com o álbum Caju, enquanto João Gomes, Marina Sena, Ana Castela, Alcione, Carol Biazin, Chitãozinho e Xororó e outros marcam presença nas categorias em português. A premiação será realizada em 13 de novembro em Miami, nos Estados Unidos, e ainda não foi divulgado o canal de transmissão oficial no Brasil.

Um dos artistas mais indicados do ano é o porto-riquenho Bad Bunny, com o álbum Debí tirar más fotos o cantor concorre nas principais categorias — como álbum, gravação e canção do ano — contra a paulista Liniker e o disco Caju. A brasileira recebeu um total de sete indicações — tanto pelo álbum, quanto pela canção Veludo marrom e a gravação Ao teu lado

Outros brasileiros também foram reconhecidos pela premiação, como Juliane Gamboa e Sued Nunes, indicados em Artista revelação. Em Melhor canção em língua portuguesa, Julia Mestre, Marina Sena, Zé Ibarra e Milton Nascimento e Esperanza Spalding concorrem com a paulista. Na categoria de Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa, ao lado de Caju, concorrem Coisas naturais, de Marina Sena, No escuro, quem é você?, de Carol Biazin, Fugacidade, de Janeiro, e Maravilhosamente Bem, de Julia Mestre.

Maria Luísa Vaz

Estudante de Jornalismo apaixonada por cinema. Estagiária na editoria de cultura.

Por Maria Luísa Vaz
postado em 17/09/2025 13:33
x