Com Liniker em destaque, Grammy Latino 2025 divulga os indicados

Criado em 2000 pela Academia Latina de Gravação, o Grammy Latino é uma premiação que reconhece e celebra os maiores feitos na música de artistas latinoamericanos. A organização divulgou nesta quarta-feira (17/9) a lista dos indicados da edição de 2025, com diversos brasileiros presentes: a cantora Liniker foi indicada nas categorias principais com o álbum Caju, enquanto João Gomes, Marina Sena, Ana Castela, Alcione, Carol Biazin, Chitãozinho e Xororó e outros marcam presença nas categorias em português. A premiação será realizada em 13 de novembro em Miami, nos Estados Unidos, e ainda não foi divulgado o canal de transmissão oficial no Brasil.

Um dos artistas mais indicados do ano é o porto-riquenho Bad Bunny, com o álbum Debí tirar más fotos o cantor concorre nas principais categorias — como álbum, gravação e canção do ano — contra a paulista Liniker e o disco Caju. A brasileira recebeu um total de sete indicações — tanto pelo álbum, quanto pela canção Veludo marrom e a gravação Ao teu lado.

Outros brasileiros também foram reconhecidos pela premiação, como Juliane Gamboa e Sued Nunes, indicados em Artista revelação. Em Melhor canção em língua portuguesa, Julia Mestre, Marina Sena, Zé Ibarra e Milton Nascimento e Esperanza Spalding concorrem com a paulista. Na categoria de Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa, ao lado de Caju, concorrem Coisas naturais, de Marina Sena, No escuro, quem é você?, de Carol Biazin, Fugacidade, de Janeiro, e Maravilhosamente Bem, de Julia Mestre.