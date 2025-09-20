'Corpo avesso' traz para o palco reflexão sobre a mente humana

Com coreografia que traduz fluxos de pensamento e estados da mente, Corpo avesso busca representar conflitos internos inerentes à condição humana. Sob direção artística de Ju Maluf, o espetáculo executado por um trio chega ao Teatro Sesc do Gama neste domingo (20/9), com duas sessões, às 16h30 e às 19h, e entrada gratuita. "Ao trazer essas paisagens psíquicas para o palco, abrimos espaço para diálogo, sensibilidade e empatia", diz a diretora.

O espetáculo surgiu pela inquietação de Ju Maluf com as profundezas da mente humana. "Sempre me interessou tentar enxergar os outros por camadas, não apenas pela casca, mas também pelo avesso, aquilo que guardamos, escondemos ou tentamos disfarçar", comenta. Experiências pessoais do convívio com pessoas bipolares foram outro fator preponderante para a escolha temática do espetáculo, que escapa de caricaturas e estereótipos. "Todos nós temos conflitos internos, passamos por estados emocionais que nos atravessam em diferentes intensidades", afirma a diretora.

No palco, além de Ju Maluf, estão os artistas Lukas Martt e Gustavo Letruta. Movimentos que escapam a padrões estéticos e exploram gestos descoordenados são a base da coreografia. O trio que a executa funciona como fragmento de uma única personalidade. "O maior desafio como intérprete foi trazer para o meu corpo o estudo de um estado de transtorno emocional e transformar isso em movimento", revela Lukas Martt. As cenas atravessam estados psíquicos, como normalidade, mania, hipomania, estado misto e depressão, e a forma que eles se manifestam no corpo.

O uso de straps, aparelho aéreo, é outro elemento cênico presente no espetáculo. Ele adquire diferentes significados na obra e "simboliza o corpo suspenso da realidade em alguns momentos e, em outros, o emaranhado dos próprios pensamentos, bem como o corpo submetido ao controle de medicamentos", esclarece Ju Maluf. A música, que atravessa toda a narrativa, "eleva exponencialmente nossa energia e traz mais identidade para a pesquisa desse espetáculo", completa Lukas Martt.

Corpo avesso é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Além das apresentações abertas ao público, o projeto prevê ações formativas em escolas, centros de atendimento e espaços culturais no Distrito Federal.

Serviço

Corpo Avesso

Neste domingo (20/9), às 16h30 e às 19h, no Sesc Gama. Entrada gratuita, classificação indicativa 14 anos.

*Estagiário sob supervisão de José Carlos Vieira