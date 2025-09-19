Primeira Feira Asiática de Brasília será realizada em outubro, no Sudoeste

Brasília recebe a primeira edição da Feira Asiática da cidade, no Parque Bosque do Sudoeste, no dia 12 de outubro, das 11h às 17h. O evento proporciona imersão na cultura asiática, com direito a gastronomia, música, artesanato, dança e outras atrações para toda a família. A entrada é gratuita, com retirada de ingresso na plataforma Sympla.

A festividade se baseia em outras festas que ocorrem em metrópoles ao redor do mundo e reúne empreendedores locais e grupos culturais que representam Coreia do Sul, China, Japão e Tailândia. O evento é organizado pela produtora Lumi Ásia, sob o comando de Jane Cristina e Cida Martins. A proposta do evento é trazer para Brasília uma experiência multicultural.

A Feira já teve seus dois primeiros lotes de ingressos esgotados e restam poucas entradas. Uma das atrações da festa é uma apresentação sobre doramas, chamada Moda dos Doramas, apresentada por Keli. "Vai ser incrível ter um espaço dedicado à cultura asiática em Brasília. A expectativa é grande para a gastronomia, as apresentações e a conexão entre comunidades — e fico muito feliz de poder participar ativamente como influencer", diz.

Serviço

Primeira Feira Asiática de Brasília

Domingo, dia 12 de outubro, das 11h às 17h, no Parque do Bosque do Sudoeste. Ingressos gratuitos com retirada na plataforma Sympla. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel