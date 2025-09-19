Compositor vencedor do Grammy morre em acidente de avião nos EUA

Brett James, renomado compositor e vencedor do Grammy, morreu na quinta-feira (18/9) em um acidente de avião na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela NBC News. Outras duas pessoas também morreram no desastre aéreo. A causa do acidente ainda está sendo investigada.
Segundo informações do veículo internacional, o avião caiu em um campo próximo a uma escola. As outras vítimas foram duas mulheres: Melody Carole e Meryl Maxwell Wilson.
Brett James tinha 57 anos e era conhecido principalmente por ter composto Jesus, Take the Wheel, sucesso na voz de Carrie Underwood, com quem ganhou o Grammy de Melhor Música Country em 2006.
Ao longo da carreira, colaborou com grandes nomes da música como Jessica Andrews, Jason Aldean, Rascal Flatts, Faith Hill, Kenny Chesney, Tim McGraw e Kelly Clarkson. Diversas de suas composições alcançaram o topo das paradas nos Estados Unidos.
Brett James teve sua trajetória consagrada em 2020, ao entrar para o Hall da Fama dos Compositores de Nashville.
