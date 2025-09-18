Sérgio Rodrigues lança 'Escrever é humano' na Livraria Platô nesta quinta

Sérgio Rodrigues lança seu novo livro em Brasília com sessão de autógrafos - (crédito: Arquivo)

O livro Escrever é humano: Como dar Vida à sua Escrita em Tempos de Robô é o mais novo lançamento do escritor e poeta Sérgio Rodrigues. E no dia de hoje Sérgio chega à livraria Platô junto ao, também escritor, Carlos Marcelo. O livro tem 200 páginas, além de custar por volta de R$ 80. A programação para o lançamento do livro conta com um bate-papo entre Sérgio e Carlos, além de uma seção de autógrafos, após a conversa.

Em Escrever é humano, Rodrigues defende que fazer literatura é um trabalho de humanos e mobiliza tanto a inteligência quanto outras dimensões da vida, como intuição e desejo incluídos. A questão da busca da “voz própria” é tratada ao lado de aspectos técnicos como precisão vocabular, ritmo, pontuação, trama e pessoa narrativa. Erudito e cheio de humor, o livro se ocupa também de dimensões mais mundanas, como o impacto da escrita sobre a vida íntima de quem escreve (e vice-versa), e sociais, com sua carga ética e política.

Sérgio Rodrigues, nasceu em Muriaé (MG), em 1962. É escritor, jornalista e crítico literário brasileiro. Venceu o 12° Grande Prémio Portugal Telecom de Literatura (2014) nas categorias Romance e Grande Prêmio pelo livro O drible. Em 2022, ele lançou A vida futura, um romance no qual Machado de Assis e José de Alencar desembarcam no Rio de Janeiro em 2020 para lutar contra a reescrita de seus romances.

Serviço

Escrever é humano: Como dar Vida à sua Escrita em Tempos de Robo

Nesta quinta-feira (18/9), a partir das 19h, na livraria Platô. Entrada gratuita e classificação indicativa livre.

