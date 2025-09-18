Katy Perry em Brasília: os detalhes sobre ingressos, previsão do tempo e trânsito

Katy Perry se apresenta em Brasília com hits e novas faixas do álbum 143, reforçando sua relação com os fãs brasileiros - (crédito: Divulgação/Capitol Records)

Após comandar o The Town no último domingo (14/9), Katy Perry traz a The Lifetimes Tour para Brasília. O show será realizado na Arena BRB Mané Garrincha nesta sexta (19/9), e a previsão é começar às 19h.

Para os fãs que ainda não adquiriram ingresos, ainda restam algumas unidades de bilhetes disponíveis no site da Livepass. A cadeira inferior custa a R$ 550, seguida pela pista a R$ 450, pista premium a R$ 800 e área vip por R$ 1.350.

A turnê mundial da cantora pop contempla as novas faixas do álbum 143. Nesta nova era, Katy aposta em temas futuristas, com performances cheias de produções audiovisuais e acrobacias.

Mas é claro que os grandes sucessos da cantora não vão ficar de fora da apresentação. Para a felicidade dos fãs antigos, Katy canta os hits marcantes dos anos 2010 que a consagraram como diva pop — como I Kissed a Girl, California Gurls, Dark Horse e Firework.

Vai chover no show da Katy Perry?



Os fãs têm motivo para comemorar: a cantora se apresenta em Brasília durante o inverno, estação praticamente sem chuvas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital terá temperaturas entre 20ºC e 34ºC, com chances mínimas de pancadas isoladas.

No entanto, o clima seco exige cuidados. Com umidade do ar prevista entre 15% e 25%, o Inmet orienta que o público se mantenha bem hidratado, evite longos períodos sob o sol e preserve energia antes do show, deixando as atividades físicas intensas de lado.

Alterações no trânsito para o show da Katy Perry

O acesso à Arena BRB, localizada na região central, terá alterações no trânsito para acomodar o público. As principais mudanças ocorrerão nas vias N1, S1 e W3 Norte, além de ajustes no fluxo de pedestres. Os portões serão abertos a partir das 17h, garantindo tempo para a organização antes do início da apresentação.

Leia também: Katy Perry emociona fãs da América do Sul antes de shows no Brasil

Katy Perry ama o Brasil

No encerramento da apresentação em São Paulo, Katy Perry emocionou o público ao convidar o fã brasileiro André Bitencourt, de Indaiatuba, para subir ao palco. André, que sonhava com esse encontro há 15 anos, viveu um momento inesquecível ao ser recebido pela cantora com um abraço caloroso que fez o estádio inteiro vibrar.

O gesto rapidamente viralizou nas redes sociais, reforçando a conexão intensa de Katy com seus fãs brasileiros. No palco, André conversou brevemente com a artista em português e registrou fotos do encontro, que foram amplamente compartilhadas online.

Em suas redes sociais, o fã descreveu a experiência como “o momento mais especial” de sua vida, ressaltando que a música de Katy o acompanhou em diferentes fases e que aquele instante representou “a materialização de tudo que sempre sonhei como fã”.

Os shows na América Latina, no entanto, são marcados por uma falta de investimento da produção da cantora. Katy revelou que foi aconselhada pela equipe a não trazer a turnê ao Brasil, porque, segundo eles, esse tipo de evento é muito caro no continente.

"Disseram que seria difícil trazer a turnê para cá, porque custaria muito dinheiro. Eu falei: 'O quê? Desculpe, mas os meus maiores fãs estão no Brasil'", afirmou a artista durante o The Town. "Não importa se estou em alta ou em baixa — uma coisa constante são meus fãs brasileiros."

A relação de Katy com o público brasileiro é antiga e marcada por momentos emocionantes. Em 2011, durante uma passagem pelo país, a cantora recebeu a notícia do término do casamento com Russell Brand por mensagem de texto. Mesmo abalada, subiu ao palco e foi ovacionada pelo público, que gritava “Katy, eu te amo”. O episódio é mostrado no documentário Katy Perry: Part of Me, que revela os bastidores e a preocupação da equipe sobre sua apresentação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em 2024, a cantora voltou ao Brasil para o Rock in Rio, com um show animado que contou com participação de Cyndi Lauper na performance de Time After Time. Na ocasião, lançou o álbum 143, que teve desempenho modesto em vendas e streaming.