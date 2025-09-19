Katy Perry apresenta sucessos para público de 30 mil pessoas no Mané Garrincha

Com 40 minutos de atraso, Katy Perry subiu aos palcos do Mané Garrincha na noite desta sexta-feira (19/9) para apresentação da The Lifetimes Tour. O show, com cerca de duas horas de duração, marcou a primeira vinda da cantora norte-americana à Brasília, que se apresentou em São Paulo, no festival The Town, e em Curitiba na última semana. Segundo o estádio, 30 mil pessoas assistiram à artista.

Em bom e claro português, a norte-americana gritou “Brasília, e aí?!” logo nos primeiros momentos do show. Foi o início de diversas interações entre a cantora e o público da capital, que recebeu a diva pop com gritos de “Katy, eu te amo”.

“Essa é minha primeira vez em Brasília e eu nunca vi uma plateia pular tão alto”, afirmou a norte-americana. “Meus melhores amigos estão aqui no Brasil”, disse enrolada em uma bandeira do país. “Vocês estiveram comigo durante todas as fases da minha carreira”, acrescentou.

Durante o discurso, a vocalista ainda ressaltou que muitos disseram que ela não conseguiria trazer a atual turnê para a América do Sul, devido à grande estrutura e alto orçamento. “Então não atrevam a me pedir para eu voltar para o Brasil amanhã”, brincou. “Obrigada” e “eu te amo” foram repetidos diversas vezes pela cantora durante o show.

O show é repleto de elementos que se esperam em um show de uma diva pop — coreografias, trocas de figurino, artes nos telões e, no caso de Katy, até elementos circenses. A apresentação é separada em seis atos que contemplam todas as fases da carreira da artista, porém, são divididas por pausas cansativas preenchidas por vídeos narrados em inglês, dificultando a compreensão de parte do público.

Os principais sucessos da norte-americana, que representam grande parte da setlist, agitaram o público, principalmente a parte infantil, que cantou e pulou junto com a cantora — até a maioria das baladas foram apresentadas de forma agitada, em uma espécie de remix e de maneira reduzida.

Primeiro sucesso da carreira de Katy, I kissed a girl foi dedicada à comunidade LGBTQIAPN+. “Vocês sempre estiveram do meu lado”, agradeceu a cantora. Durante um momento de interação com os fãs, ela chegou a cantar I’m with you, sucesso da cantora canadense Avril Lavigne.

No momento acústico do show, ela convidou uma fã do Rio de Janeiro, Rebeca, para subir aos palcos. Juntas, cantaram um trecho de Wonder, faixa que não fazia parte do repertório do show, e o hit The one that got away.