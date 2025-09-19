Festival São Batuque 2025 exalta herança afro-brasileira no DF

Festival São Batuque 2025 chega à sua 16ª edição celebrando 18 anos de história e resistência com uma programação na Praça dos Orixás - (crédito: Davi Mello)

O Festival São Batuque 2025 chega à 16ª edição, em 18 anos de história. A programação gratuita contempla oficinas, rodas de saberes e shows: são oito apresentações entre esta sexta-feira (19/9) e sábado (20/9), na Praça dos Orixás. Um dos destaques da festividade é Jiauncy Ojubará, do Ilê Aiyê, que divide o palco com o grupo brasiliense Afirmação.

Leia também: Fernanda Vasconcellos faz balanço sobre sumiço das novelas: "Tenho prazer"

Direto de Salvador, participar do evento, acredita Jiauncy Ojubará, significa interação entre diferentes filosofias afro-brasileiras. Cantor do bloco Ilê Aiyê há 36 anos, ele promete um show dançante. “A música percussiva, a nível inicial, foi a comunicação entre o mundo inteiro. Hoje temos o tambor e a música afro. Avalio em 100% que essa interação da africanitute deva ser disseminada no país inteiro”, comenta Ojubará. “O festival é a cultura negra emancipada.”

Leia também: Esposa de Amado Batista detalha intimidades no casamento com o cantor

Para a organizadora Stéffanie Oliveira, do Instituto Rosa dos Ventos, a inciativa permite reunir pessoas em torno da tradição afro-brasileira e celebrar memórias. “Esse movimento fortalece comunidades, inspira novas gerações e mostra que os tambores não pertencem apenas ao passado, mas continuam a guiar caminhos para o presente e o amanhã”, avalia Stéffanie.

Leia também: Cardi B lança “Am I The Drama?” e divide opiniões da crítica

São Batuque 2025 é uma realização do Circuito de Cultura Periférica do Distrito Federal, Circuito, em parceria com a Associação Cultural Rosa dos Ventos, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/DF), do Governo do Distrito Federal, do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo Federal.

Serviço

Na Praça dos Orixás,

Hoje (19/9):

18h - Oju Okan Samba (DF)

19h - Zenga Baque Angola (DF) + Leão da Campina (PE)

20h - Mariene de Castro (BA) com Filhos de Dona Maria (DF)





Amanhã (20/9):

17h - Abertura da Feira Gastronômica e Feira de Artesanato Afro-Candango

18h - Bumba Meu Boi do Seu Teodoro (DF) convida Emília Monteiro (DF)

19h - Coco do Iguape (CE) convida Coco de Quebrada (DF)

20h - Grupo Afirmação (DF) convida Jiauncy Ojubará (Ilê Aiyê - BA)

21h - Sambada de Seu Estrelo (DF) convida Mestre Anderson (PE)

22h - Maciel Salu (PE) convida Kirá (DF)

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel