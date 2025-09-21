Luciana Gimenez revela se mantém boa relação com o ex, Mick Jagger

Luciana Gimenez abriu o jogo ao falar sobre a relação que mantém com os pais dos seus filhos. Ela é mãe de Lucas Jagger, de 26 anos, do relacionamento que teve com Mick Jagger, e Lorenzo, de 14, do antigo casamento com Marcelo de Carvalho.
Durante o seu podcast Bagaceira Chique, nesta última quinta-feira (18), a apresentadora relembrou que deixou de morar em Nova York, nos Estados Unidos, após o nascimento do filho mais velho, em busca de uma rede de apoio no Brasil.
"É impressionante como a gente faz para o outro, para o filho, não faz para a gente. Eu mudei para o Brasil por causa do Lucas. Tava morando fora, eu precisava de uma rede de apoio e aí eu falei: ‘Bom, tem que ir’. Porque ficar em Nova York com a criança também não dava, então sozinha é com ele, né? Então eu acredito que a gente faz por eles mesmo", contou Luciana Gimenez.
A apresentadora também ressaltou a importância de ter boas relações com seus ex-companheiros. "Eu odeio não ter amizade com as pessoas que a gente já se relacionou. Porque no livro da sua vida é sua história. Então eu acho que a pessoa tem que entrar de boa e sair de boa… Eu mantenho contato, ligo, falo… Eu gosto. Às vezes dá um ‘xabu’ no meio porque alguém está em relacionamento, mas normalmente são todos meus amigos", disse ela.
