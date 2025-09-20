Os 7 lugares mais inusitados que os famosos já fizeram sexo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Reunimos uma lista com os 7 lugares mais inusitados onde as celebridades já transaram, revelando histórias surpreendentes e picantes que mostram que a criatividade e o improviso não faltam quando o assunto é intimidade. Confira!

1. Caixa d’água

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso já fizeram sexo na caixa d’água. A revelação foi feita pela mãe da famosa, Deborah Ewbank, no programa Surubaum, apresentado pelo casal. "Eles já transaram na caixa d’água do prédio", declarou.

2. Jet ski

Ludmilla e Brunna Gonçalves já revelaram ter feito sexo em diversos locais diferentes, como dentro do avião e também em um jet ski. "Tinha uma paisagem incrível, um solzão lindo em Angra dos Reis", contou a cantora.

O casal Pedro Scooby e Cíntia Dicker também já teve a experiência de trasar no jet sky: "No barco, todas as paradas, jetski. Jetski é maneiro, é um dos melhores lugares assim", afirmou ele durante sua participação no BBB 22.

Outra famosa que já fez sexo no jet ski é a ex-BBB Marcela McGowan: "O lugar mais inusitado que eu já transei foi num jet ski, na água, no meio da represa. De tudo o que veio na cabeça, acho que foi o mais estranho. Para funcionar ali deu um trabalhinho… Eu tive mais pânico de alguém ver do que curtir qualquer coisa ali", revelou ela.