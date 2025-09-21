InícioDiversão e Arte
Morre o ator e modelo JP Mantovani, aos 46 anos

Polícia Militar de São Paulo confirmou que JP foi atingido por um caminhão, mas não forneceu mais detalhes

JP Mantovani era casado com Li Martins, ex-integrante do Rouge - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Morreu na madrugada deste domingo, 21, o ator e influenciador JP Mantovani, aos 46 anos, após um acidente de moto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que pediu respeito ao luto da família.

Marido da ex-Rouge Li Martins, João Paulo Mantovani esteve em um encontro de motoqueiros neste sábado, conforme suas últimas publicações nos stories do Instagram. Ao Estadão, a Polícia Militar de São Paulo confirmou que JP foi atingido por um caminhão, mas não forneceu maiores detalhes. O óbito foi constatado no local do acidente.

Ex-peão de A Fazenda, JP também já participou dos realities Power Couple Brasil e Game dos 100, todos na Record.

"E´ com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J.P. Mantovani", escreveu a assessoria. "Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informacões adicionais. Agradecemos a compreensão e o respeito."

Mantovani e Li Martins se conheceram em A Fazenda, em 2015, e o relacionamento entre os dois se desenvolveu fora do confinamento. Os dois são pais de Antonella, de 8 anos, e oficializaram o casamento em junho deste ano.

Fãs e famosos lamentam nas redes sociais

Após a confirmação da morte de JP, diversos amigos, fãs e famosos prestaram condolências nas redes sociais. A apresentadora Adriane Galisteu foi uma das primeiras a se manifestar, e deixou um "sinto muito" ao lado de um coração partido em uma publicação no Instagram.

Além dela, personalidades como Ana Paula Minerato, a cantora Thaeme e o jornalista Celso Zucatelli, apresentador do Hoje em Dia, também deixaram recados em publicações. "Que vida injusta, ele era um homem do bem", lamentou Ana Paula.

 

postado em 21/09/2025 13:49
postado em 21/09/2025 13:49
