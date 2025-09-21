'Ainda estou aqui': Walter Salles se torna 1º brasileiro a levar o Grand Prix Fipresc

Walter Salles: diretor de 'Ainda estou aqui' aumenta currículo em premiações internacionais - (crédito: Reprodução/Canal Arte1)

O filme brasileiro Ainda estou aqui foi premiado nesta sexta-feira (19/9) com o Grand Prix FIPRESCI, honraria da crítica internacional, na categoria de Melhor Filme do Ano. O diretor do longa, Walter Salles, recebeu o troféu durante a abertura do 73º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha. Esta é a primeira vez em que um brasileiro é reconhecido na premiação.

Além de já ter conquistado o primeiro Oscar da história do país, na categoria de Melhor Filme Internacional, a obra cinematográfica já colecionou mais de 60 prêmios desde que estreou no Festival de Veneza, em 2024.

Lá, venceu o prêmio de melhor roteiro. Fernanda Torres, protagonista da história, ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em drama. Para levar a estatueta em San Sebastián, o filme contou com votos de 739 críticos, oriundos de 75 países. O O prêmio da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica acontece há 25 anos.

"Receber este prêmio de uma associação de críticos de cinema internacional tão destacada é uma honra para mim e para toda a família de Ainda Estou Aqui", disse Salles. "Graças aos críticos de culturas diversas, nosso filme ganhou novas matizes, o que foi fundamental para que o filme fosse descoberto pelo público e permanecesse nas salas de cinema, que, como vocês sabem, é onde filmes devem ser vistos", acrescentou.