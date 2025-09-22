Jessie J anuncia sexto álbum e revela datas de lançamento

A cantora britânica Jessie J anunciou nesta quarta-feira (17) o lançamento de seu sexto álbum de estúdio, intitulado Don’t Tease Me with a Good Time. O disco chegará às plataformas digitais e também estará disponível em CD e vinil a partir de 28 de novembro. Entre as faixas confirmadas estão “No Secret”, “Believe in Magic”, “And the Award Goes To” e “Living My Best Life”.

A artista, de 37 anos, compartilhou a novidade com os fãs por meio do Instagram Stories, destacando ainda algumas edições especiais autografadas e outras surpresas relacionadas ao lançamento.

O anúncio do álbum vem após um período conturbado na carreira de Jessie J. Recentemente, a cantora precisou adiar a turnê acústica pelo Reino Unido e Europa e cancelar as apresentações nos Estados Unidos devido a um diagnóstico de câncer de mama, que exigiu uma segunda cirurgia. Em comunicado divulgado em agosto, Jessie explicou que a operação, embora não grave, era necessária antes do fim do ano.

“Infelizmente, preciso fazer uma segunda cirurgia — nada muito sério, mas precisa ser feita até o final deste ano. Isso interfere na turnê que eu havia planejado. Estou frustrada e triste, mas preciso me cuidar e me curar”, disse na ocasião.

As datas europeias e britânicas, originalmente previstas para outubro de 2025, foram remarcadas para abril de 2026. Já os ingressos adquiridos para os shows nos EUA serão reembolsados automaticamente.

Jessie J voltou aos palcos recentemente, se apresentando no festival BBC Radio 2 In the Park, em Chelmsford, Inglaterra, no dia 6 de setembro. O show teve um significado especial: foi a primeira vez que seu filho de 2 anos, Sky Safir, viu a mãe se apresentar ao vivo. “Estou muito grata por estar aqui. Vocês não têm ideia do quanto significa ver tantas pessoas cantando comigo depois de todos esses anos”, disse a cantora.

Ao longo do processo de recuperação, Jessie compartilhou com os fãs detalhes de sua rotina pós-cirurgia. Em agosto, afirmou que ainda estava no “ápice da recuperação”, mas destacou seu amor pela música e pelo momento presente: “Amo música, amo minha vida e quero viver o momento”, escreveu em uma atualização no Instagram.

Jessie J emociona no The Town e fala sobre força contra o câncer

O último fim de semana ficará marcado na carreira de Jessie J e na memória dos fãs brasileiros. A cantora britânica subiu ao palco do The Town, em São Paulo, e entregou um show emocionante, carregado de significado pessoal. Em meio ao tratamento contra o câncer de mama e após ter passado por uma mastectomia recentemente, a artista não apenas se apresentou, como também transformou a noite em um ato de força e gratidão.

Pelas redes sociais, Jessie compartilhou trechos de sua performance e destacou a energia única do público brasileiro. “O áudio diz tudo sobre meu relacionamento com o Brasil. Eu nunca teria cancelado esse show”, escreveu, ao postar um vídeo em que a multidão de mais de 120 mil pessoas canta com intensidade cada verso de suas músicas.

A presença de Jessie J no festival ganhou contornos ainda mais especiais por acontecer em um momento delicado de sua vida. Após anunciar o diagnóstico de câncer e a pausa parcial na carreira, muitos fãs temiam que a participação da artista fosse cancelada.

No entanto, ela deixou claro que estar no The Town era um compromisso que não abriria mão, reforçando o quanto o carinho dos brasileiros tem importância em sua trajetória.

A apresentação foi adaptada para um formato acústico, justamente para respeitar as limitações físicas impostas pelo tratamento. Ainda assim, a cantora mostrou sua potência vocal característica e emocionou a plateia. Em suas próprias palavras, esse foi “o maior show acústico da carreira”, não apenas pelo número de pessoas, mas pela intensidade do encontro.

Jessie também revelou que passará por uma nova cirurgia em quatro semanas, mas destacou que viver momentos como esse ajudam a enfrentar a luta diária contra a doença. O show, para ela, foi uma prova de que a música segue sendo fonte de cura e conexão.