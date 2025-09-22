Substituta de ‘Êta Mundo Melhor!’ pode ter estreia adiada na Globo

A Globo já definiu a trama da próxima novela das seis. Com o título de A Nobreza do Amor, a história será a sucessora de Êta Mundo Melhor!, mas alguns fatores ocasionaram no provável adiamento da estreia do folhetim.

Segundo informações do jornal O Globo, a narrativa, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., teve suas gravações adiadas de novembro para janeiro do ano que vem. Consequentemente, a estreia pode ser adiada para a segunda quinzena de março.

A Nobreza do Amor vai começar com uma grande confusão política num reino fictício da África. A rainha será deposta, e vai fugir com a filha para o Brasil em busca de refúgio. O elenco da história, inclusive, ainda sequer foi definido por completo.

Os autores Duca Rashid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., que já trabalharam juntos em Amor Perfeito (2023), retomam a parceria, e deve ter colaboração de Alessandro Marson, além de Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais.

