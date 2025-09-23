Cantora carioca Alulu Paranhos lança o álbum 'Põe esperança nisso'

A cantora carioca Alulu Paranhos estreia o primeiro álbum da carreira, Põe esperança nisso, com show de lançamento no dia 25 de setembro, às 21h, no Rio de Janeiro. O disco reúne 10 músicas, sendo oito autorais e duas regravações de Chico Buarque e Arlindo Cruz. O álbum produzido pelas artistas MAHMUNDI e Josefe já está disponível no Spotify.
A sonoridade do álbum é marcada pelo violão, percussão e arranjos vocais, e cria uma atmosfera intimista que dialoga com a força poética das letras. A artista traduz a esperança em forma de música. O disco de MPB moderna transmite a energia de uma manhã de sábado ensolarada, nas palavras da cantora.
A artista realizará um show de lançamento no Rio de Janeiro, com formação acústica, destacando sua potência vocal e dialogando com o público. O repertório do show contemplará as canções do primeiro álbum de Alulu.
Serviço
Show de lançamento do álbum Põe esperança nisso
Por Alulu Paranhos. Nesta quinta-feira (25/9), às 21h, no Clube Manouche - Rua Jardim Botânico, 983 (Rio de Janeiro). Ingressos à venda a partir de R$ 50.