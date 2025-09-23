Com foco na Amazônia, Fafá de Belém e UFPA encerram série de lives

Chega ao fim nesta terça-feira a série de lives da cantora Fafá de Belém, Conversas de Varanda - (crédito: Divulgação)

A série de lives Conversas de Varanda chega a última edição nesta quarta-feira (23/9). A parceria entre a cantora Fafá de Belém e a Universidade Federal do Pará (UFPA) aborda temas como a preservação e desenvolvimento sustentável visando reforçar a importância da região amazônica em um momento crítico para a região, que está às vésperas de receber a COP30 em novembro deste ano.

Além de Fafá, o encontro também conta com a presença do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, que falará sobre o papel da universidade na formação de lideranças regionais, e dos professores Leandro Juen e Maria Elena Crespo Lopez.

Para Fafá, encerrar a sequência de lives na UFPA representa a parceria entre diferentes visões sobre o tema e destaca o potencial que a região amazônica tem em unir vozes e conhecimentos. “Concluir esse percurso na UFPA também significa preparar o caminho para o Fórum Varanda da Amazônia, onde essa troca vai se ampliar e ganhar dimensão coletiva”, afirmou a cantora.

O projeto que ocorre desde julho já abordou temas como moda, artes e ativismo. O ciclo de lives já passou pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e contou com a presença de alguns nomes como Lenny Niemeyer, Lucas Van de Beuque e Eugênio Pantoja.

A transmissão está disponível nos canais do YouTube da Varanda Nazaré e da cantora Fafá de Belém.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Diversão e Arte Paulo Guidelly está em série portuguesa com Paolla Oliveira e Caio Blat

Paulo Guidelly está em série portuguesa com Paolla Oliveira e Caio Blat Diversão e Arte Encontro literário, no Cruzeiro Velho, marca a chegada da primavera

Encontro literário, no Cruzeiro Velho, marca a chegada da primavera Diversão e Arte Morre Claudia Cardinale, ícone do cinema, aos 87 anos