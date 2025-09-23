Encontro literário, no Cruzeiro Velho, marca a chegada da primavera

O Encontro celebra a chegada da primavera em Brasília com muita poesia e literatura - (crédito: Material cedido ao Correio)

Nesta quarta-feira (24/9), o Sebo e Café Amado Jorge, no Cruzeiro Velho, recebe o Encontro Primavera Literária. Durante o evento, haverá o lançamento do livro infantil Costurando Amizades, da escritora Maria Perpétua Mazurok.

Organizado pela Associação de Idosos Paz e Amor do Cruzeiro Velho (Apaz) e pelo Projeto Mulher Feliz, o Encontro celebra a chegada da primavera em Brasília com muita poesia e literatura. Declamações de poesias, trovas e haicais, e apresentação de cirandas estão na programação do evento.

A sessão musical fica por conta de André Coelho com a dança afro-brasileira maculelê e a cantora Anna Carolina Rocha, que apresentará músicas do álbum Poesilha: Ilha da Solidão e poemas do livro Improvável Jóia Rara.

Durante o lançamento de Costurando Amizades, o público ainda terá a oportunidade de participar da sessão de autógrafos com a autora, Maria Perpétua.

“Este encontro literário é uma maneira de saudar a estação do ano que que alegra o nosso coração”, declara Lucilia Neves Vieira, da Apaz. “É momento de renovação, crescimento e florescimento”.

Encontro Primavera Literária

Quarta-feira (24/9), das 18 às 21hrs.

Local: Quadra 02 Bloco X Casa 56 - Cruzeiro Velho

Sebo e Café Amado Jorge