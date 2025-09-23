Festival de Arte Urbana em Paracatu ocorre neste domingo (28/9)

O Instituto do Teatro Brasileiro (ITB) promove, no domingo (28/9), a primeira edição do Festival de Arte Urbana em Paracatu (Faup). A programação inicia às 18h, com apresentações musicais e de breakdance, slam e caretagem. Entre os nomes convidados, estão os rappers Kamau e Clara Lima, que sobem ao palco com artistas locais.

O evento gratuito encerra oito meses de trabalho do Programa Territórios Artísticos – Dona Cristina, que selecionou núcleos de agentes culturais para participarem de formação e oficinas com especialistas de diversas áreas. Os muralistas do DF Juliana Campos e Kainã foram dois dos convidados.

Além do festival, o Instituto do Teatro Brasileiro coordenou o projeto Vilinha Cultural, que tem programação quinzenal de cinema, música e outras performances artísticas, e a ocupação do CEU das Artes de Paracatu, que promove atividades culturais para crianças e jovens, priorizando a cena local. As ações são frutos da parceria do ITB com a cidade de Paracatu, iniciada em 2023.

Serviço

Festival de Arte Urbana de Paracatu

Domingo (28/9), a partir de 18h, na Av. Olegário Maciel. Entrada gratuita.