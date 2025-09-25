Demi Lovato fala sobre identidade queer

A cantora Demi Lovato voltou a abrir o coração sobre sua identidade e conexão com a comunidade LGBTQIA+. Em entrevista à PAPER Magazine, a artista de 33 anos — conhecida por sucessos como Skyscraper e indicada ao Grammy — destacou como os espaços queer sempre foram fundamentais para que ela pudesse viver de forma autêntica.

“Adoro dançar e me divertir com meus amigos em clubes queer, porque é onde realmente me sinto segura”, disse. “Se eu fosse a uma balada hétero, não teria a mesma sensação de liberdade. Em espaços queer, sei que vou me divertir e estar cercada de pessoas que me entendem.”

Lovato, que se identifica como pansexual, contou que essa segurança tem origem no modo como pessoas da comunidade vivem suas vidas: “A autenticidade delas me inspira a ser verdadeira comigo mesma.”

A artista lembrou que a infância no Texas foi marcada pela repressão religiosa, o que a fez esconder sua identidade por anos. “Cresci em um ambiente em que assumir quem eu era parecia impossível. Hoje, poder sair, viver minha verdade e ser eu mesma é libertador”, afirmou.

Nos últimos anos, Demi tem falado abertamente sobre sua trajetória de autodescoberta. Em 2020, revelou que percebeu ser queer após assistir a uma cena de Segundas Intenções. No ano seguinte, assumiu-se não binária e explicou que se identifica como pansexual. Mais recentemente, reintroduziu os pronomes “ela/dela” ao lado de “eles/delas”, ressaltando que a decisão veio da necessidade constante de educar pessoas sobre sua identidade.

Agora casada com o músico Jutes, Lovato disse que essa nova fase tem influenciado diretamente sua arte. Seu próximo álbum, It’s Not That Deep, que será lançado em 24 de outubro, reflete esse momento leve e cheio de otimismo. “Acabei de me casar, minha vida está mais suave. Quis que o disco fosse um retrato desse estado de espírito”, contou.

Além de falar sobre sua relação com os fãs, Demi revelou que chegou a testar sua nova faixa, Kiss, em uma festa queer antes de disponibilizá-la oficialmente: “Foi incrível ver a reação de todos. Essa conexão é única.”

Demi Lovato revela encontro inesquecível com Beyoncé nos bastidores

Recentemente, a cantora Demi Lovato participou de uma entrevista no estúdio da SiriusXM Hits 1, na qual compartilhou momentos especiais de sua carreira e experiências marcantes nos bastidores de eventos importantes. Durante a conversa, ela revelou um encontro que a deixou completamente surpresa: a oportunidade de se encontrar com a cantora Beyoncé, que, para a alegria de Demi, revelou ser fã de seu trabalho. Esse momento inesperado ocorreu em um evento no ano anterior, e Demi ainda descreveu a reação que teve ao receber os elogios da estrela internacional.

Demi Lovato relatou o início do encontro e a surpresa que sentiu ao ouvir as palavras de Beyoncé. Ela contou que, ao ser reconhecida pela artista, seu primeiro pensamento foi que talvez estivesse sendo confundida com outra pessoa, tamanha a incredulidade que sentiu ao ser elogiada por alguém de tamanha importância na indústria musical.

“É tão louco para mim, mas eu estava em um evento no ano passado e a Beyoncé estava lá. Ela disse: ‘Sou uma grande fã.’ E eu pensei: ‘Você provavelmente está me confundindo com outra pessoa! Não é possível, não é possível!’”

A cantora ainda compartilhou o impacto emocional que o encontro teve, destacando a autenticidade e a sinceridade da cantora de “If I Were a Boy”. Demi descreveu o momento como algo realmente incrível e memorável, reforçando a admiração que sente por Beyoncé e o quanto esse reconhecimento significou para ela.

“Mas ela realmente disse isso. É tipo: ‘Ah, isso é realmente, realmente incrível.’”

Atualmente, Demi Lovato está focada no lançamento de seu nono álbum de estúdio, marcando uma nova fase em sua carreira musical. Nos últimos meses, a cantora lançou duas faixas que antecipam o projeto: “Fast”, o single principal do álbum, e “Here All Night”, que ocupam as duas primeiras posições da tracklist. O novo trabalho, intitulado “It’s Not That Deep”, contará com 11 faixas inéditas e promete consolidar a evolução artística de Demi. O álbum tem lançamento previsto para o dia 24 de outubro.