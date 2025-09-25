Após 4 anos, Marvel’s Wolverine ganha trailer e janela de lançamento em 2026

O carcaju mais famoso dos quadrinhos ganha um jogo que promete muita violência e muito material para os fãs do personagem. - (crédito: Reprodução/Insomniac Games)

O próximo jogo da Insomniac Games, que adapta um super-herói dos quadrinhos para o universo dos jogos, finalmente recebeu seus primeiros detalhes, e foi apresentado no encerramento do State of Play de setembro. Marvel's Wolverine promete uma jogabilidade a altura do carcaju, trazendo violência e destruição com seu par de garras metálicas.

Com um trailer cheio de ação, os desenvolvedores ainda lançaram um vídeo especial falando sobre como tem sido trabalhar no projeto. O diretor criativo da empresa, Marcus Smith, prometeu que o jogo fará jus ao personagem dos quadrinhos, trazendo a violência e a visceralidade intrínseca no Wolverine. Além do uniforme clássico, o baixinho já tem algumas localidades ao redor do mundo confirmadas em sua jornada: Logan vai viajar para sua terra natal no Canadá, para o Japão e para a cidade fictícia no Sudeste Asiático, Madripoor.

Além disso, o time prometeu muitas referências ao material original, no próprio trailer, já temos um vislumbre de personagens do mundo dos mutantes da Marvel, com a presença de Mística, lutando ao lado do carcaju e trocando de forma, e o vilão Omega Red, o super soldado cibernético russo, em uma luta ferrenha com Logan.

O vídeo também apresentou Liam McIntrye como o ator que vai encarnar o personagem no jogo, mostrando momentos de sua atuação, utilizando a captura de performance. Inclusive, o próprio ator já teve a oportunidade de jogar Marvel 's Wolverine e disse que o jogo é muito divertido e com jogabilidade viciante. Por fim, o time promete que o título será o “Melhor Jogo do Wolverine de Todos” - Não que o herói tenha muitos.

Apesar de ainda não ter uma data de lançamento confirmada, Marvel 's Wolverine já tem uma janela de lançamento, o jogo deve chegar na segunda metade de 2026. Marvel 's Wolverine estará disponível exclusivamente para o PlayStation 5.