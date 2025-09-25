Médica revela como descobriu tumor raro em filho de Wesley Safadão

Yhudy, de 14 anos, filho do cantor Wesley Safadão com Mileide Mihaile, precisou ser submetido a uma cirurgia delicada no crânio.
Na última semana, o adolescente começou a sentir fortes dores de cabeça e foi levado ao pronto-atendimento após se queixar de desconforto durante um corte de cabelo.
Segundo a pediatra Dra. Lilian Zaboto, que acompanha o garoto desde o início do caso, o incômodo começou quando a máquina de cortar cabelo passou pela região parietal direita da cabeça.
“Ele se queixou de dor de cabeça na região parietal direita. Ao passar a maquininha durante o corte, sentiu muita dor, e Wesley prontamente pediu que ele fosse encaminhado ao pronto-atendimento”, relatou a médica.
Os primeiros exames já indicaram sinais preocupantes. Um ultrassom revelou a presença de uma imagem cística e inflamação no local, enquanto a tomografia apontou uma lesão tumoral que havia rompido o osso do crânio.
A partir dessas evidências, Dra. Lilian levantou a suspeita de histiocitose de células de Langerhans, uma condição rara. Diante da gravidade do caso, Yhudy foi transferido às pressas para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
A cirurgia foi realizada na sexta-feira (20), comandada pelo neurocirurgião Dr. Hamilton, com acompanhamento da equipe de oncologia.
“Foram cinco horas de procedimento, iniciado ao meio-dia e finalizado às 17h. Conseguimos remover a parte comprometida do osso e, felizmente, Yhudy respondeu muito bem. Ele recebeu alta no domingo”, contou Dra. Lilian, acrescentando que a biópsia confirmou o diagnóstico da doença, mas que o quadro está sob controle.
