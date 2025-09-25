InícioColunistas#Mariana Morais
SUSTO!

Médica revela como descobriu tumor raro em filho de Wesley Safadão

Yhuri, filho do cantor com Mileide Mihaile, passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um tumor na cabeça

Médica revela como descobriu tumor raro em filho de Wesley Safadão - (crédito: Reprodução/Instagram)
Yhudy, de 14 anos, filho do cantor Wesley Safadão com Mileide Mihaile, precisou ser submetido a uma cirurgia delicada no crânio.

Na última semana, o adolescente começou a sentir fortes dores de cabeça e foi levado ao pronto-atendimento após se queixar de desconforto durante um corte de cabelo.

Segundo a pediatra Dra. Lilian Zaboto, que acompanha o garoto desde o início do caso, o incômodo começou quando a máquina de cortar cabelo passou pela região parietal direita da cabeça.

“Ele se queixou de dor de cabeça na região parietal direita. Ao passar a maquininha durante o corte, sentiu muita dor, e Wesley prontamente pediu que ele fosse encaminhado ao pronto-atendimento”, relatou a médica.

Os primeiros exames já indicaram sinais preocupantes. Um ultrassom revelou a presença de uma imagem cística e inflamação no local, enquanto a tomografia apontou uma lesão tumoral que havia rompido o osso do crânio.

A partir dessas evidências, Dra. Lilian levantou a suspeita de histiocitose de células de Langerhans, uma condição rara. Diante da gravidade do caso, Yhudy foi transferido às pressas para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A cirurgia foi realizada na sexta-feira (20), comandada pelo neurocirurgião Dr. Hamilton, com acompanhamento da equipe de oncologia.

“Foram cinco horas de procedimento, iniciado ao meio-dia e finalizado às 17h. Conseguimos remover a parte comprometida do osso e, felizmente, Yhudy respondeu muito bem. Ele recebeu alta no domingo”, contou Dra. Lilian, acrescentando que a biópsia confirmou o diagnóstico da doença, mas que o quadro está sob controle.

 

