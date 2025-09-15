"O agente secreto" é escolhido como representante do Brasil no Oscar 2026

A Academia Brasileira de Cinema anunciou, nesta segunda-feira (15/9), que O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, será o representante brasileiro na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional em 2026. O longa superou títulos como Manas, de Marianna Brennand; além de Baby; Kasa Branca; O Último Azul e Oeste Outra Vez.
No filme, protagonizado por Wagner Moura, um ex-agente da ditadura militar é forçado a confrontar o passado ao se ver envolvido em uma trama de espionagem política que ecoa os dilemas contemporâneos do Brasil. A obra mistura suspense e crítica social, características já marcantes na carreira de Mendonça Filho.
Exibido no Festival de Cannes, O agente secreto conquistou quatro prêmios, incluindo o Prêmio do Júri, o que fortaleceu seu favoritismo ao Oscar. A escolha, no entanto, ocorreu em meio a uma polêmica. Manas vinha sendo apontado como um forte concorrente graças ao apoio do ator Sean Penn como produtor executivo, além de uma exibição em Los Angeles que contou com nomes de peso como Julia Roberts e membros da Academia. A campanha de empresários em defesa de sua candidatura, com assinaturas de líderes de companhias como Magazine Luiza, Vale e LinkedIn, também movimentou a disputa.
Nas redes sociais, a decisão gerou reações intensas. A hashtag #OAgenteSecretoNoOscar ganhou força, com internautas celebrando a escolha e criticando o que chamaram de “lobby milionário” em torno de Manas. A atriz Fernanda Torres chegou a se manifestar após ser alvo de críticas por ter elogiado o apoio de Penn ao longa rival, destacando que sua intenção nunca foi fazer campanha contra nenhum dos candidatos.
Com a escolha, O Agente Secreto se junta oficialmente à disputa internacional, tentando repetir o feito de Ainda Estou Aqui, que conquistou a estatueta para o Brasil pela primeira vez na história da premiação.
