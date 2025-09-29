Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, aos 63 anos

O jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido como "Amigão", morreu nesta segunda-feira (29/9), aos 63 anos.
Segundo a ESPN, onde o jornalista trabalhava, Paulo lutava há anos contra vários problemas de saúde, entre eles um na coluna. Ele teve falência múltipla dos órgãos. Estava internado há cerca de cinco meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.
Paulo Soares começou a carreira como narrador aos 15 anos, em 1978, na Rádio Clube Ararense. Ele trabalhou em várias rádios, como Globo, Bandeirantes, Record, Gazeta e Estadão/ESPN.
Paulo fez parte da formação inicial do Linha de Passe, programa histórico da ESPN, e também atuou no SportsCenter, ao lado de Antero Greco.
"Paulo Soares deixa a mãe, Anna Maria, a companheira, Marlene, os irmãos, Marcelo e Roberto, e uma legião de amigos", citou a ESPN.
O jornalista Alex Tseng lamentou a morte de Paulo. "Descanse, Paulo. Você lutou bravamente. Ficam as lembranças, longas conversas, risadas. Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade", afirmou.
