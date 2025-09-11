Aos 99 anos, saiba por onde anda a atriz Berta Loran

A atriz Berta Loran, um dos grandes nomes do humor brasileiro, tem optado por uma vida longe dos holofotes. Aos 99 anos, a artista decidiu não conceder entrevistas nem receber visitas frequentes, adotando uma postura mais reservada no momento atual da vida.
Na manhã da última segunda-feira (8), a equipe do portal NEW MAG entrou em contato com a residência da atriz e foi informada por uma cuidadora que "Dona Berta não está falando com a imprensa". A declaração reflete o desejo da veterana de preservar sua privacidade.
A decisão não é isolada. Segundo o produtor cultural João Luiz Azevedo, responsável pelo livro "Berta Loran: 90 anos de humor", lançado em 2016, a comediante tem recusado convites de programas de televisão.
Entre eles estão o "The Noite", de Danilo Gentili, e o "Sem Censura", mesmo após uma mensagem carinhosa da apresentadora Cissa Guimarães.
Figura marcante do humor nacional, Berta dividiu trajetória com outras pioneiras como Dercy Gonçalves e Zezé Macedo. A atriz completará 100 anos em março de 2026, e com quase um século de vida, ela vem priorizando o recolhimento, mantendo-se distante da mídia e até de alguns amigos próximos.
De acordo com relatos, nem mesmo no aniversário de 99 anos a atriz quis sair de casa ou receber convidados. Uma amiga próxima, que preferiu não se identificar, contou que Berta optou por um dia tranquilo e sem aparições públicas.
Berta Loran completa hoje 99 aninhos e sempre vale a pena lembrar esse momento icônico no programa da Hebe em que deixou todo mundo em choque. pic.twitter.com/nYTCdw6WKo— Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 24, 2025
