Isabelle Marques, de "Tô de Graça", une risos e conscientização no teatro

Uma das caras mais conhecidas e carismáticas da comédia brasileira na atualidade, Isabelle Marques construiu carreira que vai muito além dos risos. Com passagens marcantes pela televisão, desde novelas como Cobras & lagartos até a consagrada série Tô de Graça, a atriz e roteirista agora vive um momento especial no teatro, com a peça A minha nova ginecologista, unindo talento cômico a um tema de relevância social.

Há oito anos no ar, Tô de Graça se tornou um fenômeno no Multishow, atualmente na sexta temporada. Para Isabelle, que vive a irreverente Briti Sprite, o sucesso é um reflexo de vários fatores. "Grande parte à identificação do público, né. São personagens muito populares, com histórias muito populares. Ou alguém já viveu uma história parecida, ou conhece alguém que já", analisa.

A atriz também destaca a sintonia do elenco: "Nós somos amigos fora de cena, nos curtimos pra caramba, isso é muito importante também. Sem contar a dedicação de todos (equipe e elenco) pra que tudo dê certo".

Apesar de ser amplamente reconhecida por seu trabalho no humor, a preferência inicial de Isabelle era por papéis dramáticos. "Olha, na verdade eu sempre procurei o drama. Na CAL [Casa de Artes de Laranjeiras] ainda, eu só escolhia cenas mais densas, dramáticas pra trabalhar. Nunca achei que eu tivesse um caminho na comédia", revela. O rumo mudou graças a um colega de profissão. "Rodrigo [Sant'Anna] foi quem viu isso em mim. Daí comecei e não parei".

Bruna Campello e Isabelle Marques em "A minha nova ginecologista" (foto: Divulgação)

Triste realidade

Com A minha nova ginecologista, que rodou vários estados e chegará ao Rio de Janeiro em 16 de outubro, Isabelle interpreta uma mulher que nunca havia ido a um ginecologista — uma realidade, infelizmente, comum no Brasil. "Muito mais do que a gente imagina", lamenta.

A atriz teve a dimensão do problema ampliada durante as apresentações da peça no interior do Rio Grande do Norte. "Isso se dá por vários motivos, né. Falta de conhecimento, vergonha, falta de recurso principalmente. O posto mais perto é muito longe, não tem médico todos os dias, tem a falta de tempo também... daí a saúde fica em segundo plano. Uma realidade que precisa ser mudada".

Para ela, participar de um projeto que alia humor e informação é uma experiência gratificante. "Estou muito feliz! Poder fazer o meu trabalho e fazer com que ele seja instrumento para melhorar a realidade das pessoas é transformador. Pra mim, inclusive".

A montagem é protagonizada por Isabelle Marques e Bruna Campello. A trama acompanha Renata, uma jovem grávida que chega nervosa à sua primeira consulta com a obstetra Larissa. O que seria apenas um atendimento de rotina se transforma em um desabafo repleto de confissões, confrontos e surpresas. Ao tentar manter o controle da situação, Larissa é arrastada para uma conversa inesperada, que escapa completamente da formalidade clínica.

A peça propõe um diálogo direto sobre corpo, sexualidade, inseguranças e os silêncios que cercam muitas experiências femininas. Em um ambiente cênico simples, que remete a um consultório tradicional, a narrativa aposta no contraste entre a rigidez do espaço e a intensidade emocional das personagens, gerando identificação imediata com o público.

A cada apresentação, o espetáculo promove um bate-papo com uma ginecologista convidada, criando um espaço de troca sobre saúde da mulher em um ambiente acessível e acolhedor.

No comando da direção estão Alexandre Lino e Paulo Fontenelle, com quem Isabelle trabalha pela primeira vez em um processo que começou com um quase "não". "Quem fez essa ponte entre nós foi uma amiga em comum, Mariana Xavier. E, pra falar a verdade, eles não me queriam, me rejeitaram. Brincadeira, na verdade eles acharam que eu não toparia essa aventura", conta, rindo. "Mas que bom que aconteceu. Que bom que a gente se encontrou. Foi um processo leve, Paulo e Lino me deixaram muito livre pra criar e me doar. Acreditaram muito em mim".

Novela, tô pronta!

E para os fãs que a viram em produções dramáticas, a atriz deixa claro o desejo de retornar às telas das seis ou sete. "Muito, tem tempo que não faço. Sou noveleira, adoro assistir e fazer. Tô aqui, tô pronta! Rsrsrs…", finaliza, mostrando que, seja no drama ou na comédia, no palco ou na TV, Isabelle Marques segue firme, consolidando-se como um talento versátil e essencial no cenário artístico nacional.





