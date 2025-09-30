Antropóloga da UFF lança livro sobre sociabilidade no subúrbio do RJ

vizinhança tá on! Sociabilidade em um condomínio clube nos subúrbios cariocas, de Caroline Brito, está disponível para compra no site da Editora Telha. - (crédito: Divulgação)

Com uma análise social das cooperações e conflitos presentes na sociedade — dos pequenos grupos de WhatsApp a reuniões de condomínio e a esfera da política nacional — a professora Caroline Bottino transformou sua tese de doutorado em um livro. A ideia defendida em 2022 no programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) se tornou o livro A vizinhança tá on! Sociabilidade em um condomínio clube nos subúrbios cariocas, lançado este ano pela Editora Telha.

A obra é uma etnografia, isto é, uma análise detalhada do condomínio Quintal Suburbano Residencial Clube, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, realizada por meio da observação participante e contato com os moradores. Inspirada nos trabalhos do antropólogo Gilberto Velho, Caroline decidiu estudar as relações, disputas por poder e reflexões das pessoas que vivem no subúrbio carioca, além de tentar entender a dependência em aparelhos eletrônicos e na internet. O livro está disponível para compra no site da editora.

Caroline Britto é antropóloga com foco na sociabilidade mediada pelas mídias sociais. Além de doutora, a carioca é professora do Departamento de Turismo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestra em Bens Culturais e Projetos Sociais pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em Gestão de Empreendimentos Turísticos pela Universidade Federal Fluminense e em Sociologia Urbana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.