Festival FALA! promove debates a partir desta quinta-feira (2/10)

Homenageados da sexta edição do Festival Fala!, Lydia Garcia (à esquerda) e Nelson Inocêncio (ao centro). À direita, a jornalista convidada Karla Lucena - (crédito: Divulgação)

A Casa Comum, na 205 Norte, recebe, entre quinta-feira (2/10) e sábado (4), a sexta edição do Festival FALA! - Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas. O evento deste ano homenageia Nelson Inocêncio, professor da Universidade de Brasília (UnB), e Lygia Garcia, educadora e musicista. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis no site Sympla.

A programação do FALA! inclui mesas de discussão e intervenções artísticas que abordam temas como tecnologias, narrativas em cenários distópicos, políticas públicas, financiamento do jornalismo independente e o poder das histórias na construção de um país mais justo. Entre outros nomes, estarão presentes os jornalistas Roseane Borges, Ariel Freitas e Karla Lucena.

O FALA! é um festival itinerante que busca aproximar jornalistas, comunicadores e estudantes locais para debater sobre justiça social, desigualdades e questões que afetam minorias sociais, colocando o jornalismo no centro das discussões. O evento também já passou por Belém, Recife e Salvador.

Serviço

Festival FALA! - Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas

De quinta-feira (2/10) a sábado (4), na Casa Comum (205 Norte, Bloco B, Sala 19). Entrada gratuita, com retirada de ingressos no site Sympla. Programação completa disponível aqui.