Festival FALA! promove debates a partir desta quinta-feira (2/10)

Com debates sobre novas tecnologias, políticas públicas e financiamento do jornalismo, sexta edição do FALA! acontece entre quinta-feira (2/10) e sábado (4)

Homenageados da sexta edição do Festival Fala!, Lydia Garcia (à esquerda) e Nelson Inocêncio (ao centro). À direita, a jornalista convidada Karla Lucena - (crédito: Divulgação)
A Casa Comum, na 205 Norte, recebe, entre quinta-feira (2/10) e sábado (4), a sexta edição do Festival FALA! -  Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas. O evento deste ano homenageia Nelson Inocêncio, professor da Universidade de Brasília (UnB), e Lygia Garcia, educadora e musicista. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis no site Sympla.

A programação do FALA! inclui mesas de discussão e intervenções artísticas que abordam temas como tecnologias, narrativas em cenários distópicos, políticas públicas, financiamento do jornalismo independente e o poder das histórias na construção de um país mais justo. Entre outros nomes, estarão presentes os jornalistas Roseane Borges, Ariel Freitas e Karla Lucena.

O FALA! é um festival itinerante que busca aproximar jornalistas, comunicadores e estudantes locais para debater sobre justiça social, desigualdades e questões que afetam minorias sociais, colocando o jornalismo no centro das discussões. O evento também já passou por Belém, Recife e Salvador.

Serviço

Festival FALA! - Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas

De quinta-feira (2/10) a sábado (4), na Casa Comum (205 Norte, Bloco B, Sala 19). Entrada gratuita, com retirada de ingressos no site Sympla. Programação completa disponível aqui.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/09/2025 12:19
