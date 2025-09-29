Filho de Caetano, Zeca Veloso anuncia álbum de estreia

Zeca Veloso assina contrato com Sony Music e anuncia lançamento de seu álbum de estreia - (crédito: Divulgação)

Zeca Veloso, autor do sucesso Todo Homem, se prepara para lançar o primeiro álbum autoral. O trabalho, que terá 10 faixas, deve chegar às plataformas até o fim do ano. São mais de três anos de espera desde o último lançamento de Zeca.



Leia também: Anavitória se recolhe no interior e lança álbum intimista “Claraboia”

O primeiro filho de Caetano Veloso com Paula Lavigne iniciou a carreira com “Todo Homem”, música que ultrapassa 55 milhões de streams nas plataformas digitais e YouTube, interpretada ao lado do pai, Caetano Veloso, e dos irmãos Moreno e Tom Veloso. O sucesso da canção levou o artista a dividir o palco com o Coldplay no Rio de Janeiro, em 2023.

Leia também: Jardim gratuito com esculturas de Picasso abrirá em Paris em 2030

Zeca ganhou projeção nacional em 2017, na turnê Ofertório, realizada ao lado do pai e dos irmãos. Em 2022, lançou dois singles : “A Rota do Indivíduo (Ferrugem)”, composição de Djavan e Orlando Morais, e “O Sopro do Fole”, canção escrita por ele e gravada por Maria Bethânia no álbum Noturno. O primeiro show solo, Desenho de Animação, ocorreu em 2024, em São Paulo. O álbum de estreia vai sair pela gravadora Sony Music.