Filme produzido por Kleber Mendonça Filho estreia no Cine Brasília

Com produção de Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem Seu Cavalcanti, dirigido pelo pernambucano Leonardo Lacca, está em cartaz no Cine Brasília. Híbrido entre documentário e ficção, o filme tem o avô do realizador como protagonista e resulta de mais de 20 anos de registros. A atriz brasiliense Maeve Jinkings integra o elenco da obra, que já passou por Belo Horizonte, Niterói, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Leonardo Lacca começou a filmar o avô em 2003, quando ainda estava na faculdade e, com o tempo, entendeu que a narrativa não deveria se limitar a aspectos biográficos. O personagem Seu Cavalcanti, então, ganhou contornos ficcionais. Na história, ele é um homem de 90 anos que, depois de sofrer uma grande contrariedade, tenta reconquistar a sua independência e prestígio na sociedade.

O processo de produção do longa teve início de maneira independente pela Trincheira Filmes. Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux, da Cinemascópio Produções, e Mannu Costa, da Plano 9, aderiram ao projeto em andamento. A parceria entre Lacca e Kléber Mendonça Filho é antiga: o diretor de Seu Cavalcanti foi assistente em Bacurau e O agente secreto, recém-indicado pela Academia Brasileira de Cinema a concorrer ao Oscar 2026. Lacca também preparou os elencos em Aquarius e O som ao redor, dois filmes de projeção internacional de Mendonça Filho.

Serviço:

Seu Cavalcanti, no Cine Brasília, nesta segunda, às 17h20, na terça, às 17h40, e na quarta, às 20h30. Ingressos custam, de terça a domingo, R$ 10 (meia-entrada). Na segunda-feira, a entrada, de valor único, custa R$ 5. Classificação indicativa 12 anos.