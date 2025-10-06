InícioDiversão e Arte
Filme produzido por Kleber Mendonça Filho estreia no Cine Brasília

Com três sessões, "Seu Cavalcanti", do diretor pernambucano Leonardo Lacca

Leonardo Lacca traz resgistro do avô em documentário intimista que mistura trechos ficcionais - (crédito: Divulgação)
Com produção de Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem Seu Cavalcanti, dirigido pelo pernambucano Leonardo Lacca, está em cartaz no Cine Brasília. Híbrido entre documentário e ficção, o filme tem o avô do realizador como protagonista e resulta de mais de 20 anos de registros. A atriz brasiliense Maeve Jinkings integra o elenco da obra, que já passou por Belo Horizonte, Niterói, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Leonardo Lacca começou a filmar o avô em 2003, quando ainda estava na faculdade e, com o tempo, entendeu que a narrativa não deveria se limitar a aspectos biográficos. O personagem Seu Cavalcanti, então, ganhou contornos ficcionais. Na história, ele é um homem de 90 anos que, depois de sofrer uma grande contrariedade, tenta reconquistar a sua independência e prestígio na sociedade.

O processo de produção do longa teve início de maneira independente pela Trincheira Filmes. Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux, da Cinemascópio Produções, e Mannu Costa, da Plano 9, aderiram ao projeto em andamento. A parceria entre Lacca e Kléber Mendonça Filho é antiga: o diretor de Seu Cavalcanti foi assistente em Bacurau e O agente secreto, recém-indicado pela Academia Brasileira de Cinema a concorrer ao Oscar 2026. Lacca também preparou os elencos em Aquarius e O som ao redor, dois filmes de projeção internacional de Mendonça Filho.

Serviço: 

Seu Cavalcanti, no Cine Brasília, nesta segunda, às 17h20, na terça, às 17h40, e na quarta, às 20h30. Ingressos custam, de terça a domingo, R$ 10 (meia-entrada). Na segunda-feira, a entrada, de valor único, custa R$ 5. Classificação indicativa 12 anos.

