Milton Nascimento é diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy

Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL) - (crédito: CARL DE SOUZA / AFP)

Aos 82 anos, Milton Nascimento foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy (DCL). O filho e empresário do cantor, Augusto Nascimento revelou a condição de saúde do artista em entrevista à revista Piauí, nesta quinta-feira (2/10).

Os primeiros sinais da doença do artista surgiram este ano, com lapsos de memória, olhares fixos e alterações de apetite, conforme Augusto. A partir de uma sequência de exames, o clínico geral Weverton Siqueira, que acompanha Milton há dez anos, identificou uma piora cognitiva do quadro e fez novas avaliações.

Após os testes, a condição de DCL foi confirmada. A doença combina sintomas semelhantes ao Alzheimer e a distúrbios motores associados ao Parkinson — diagnóstico que Milton já havia recebido anteriormente.

Augusto decidiu levar o pai para viajar antes da conclusão médica. De motorhome, a dupla percorreu várias regiões dos Estados Unidos. “Quando vi que meu pai apresentava uma piora no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele. Ele disse que, se fosse, era agora”, relatou o empresário.

A dupla fez quatro mil km em 16 dias e ao retornar para casa, Milton só falava da viagem. “Meu pai contava para todo mundo como se tivesse sido a melhor coisa da vida dele”, recorda Augusto, que foi oficialmente adotado pelo cantor em 2017. “A nossa relação só se consagrou e se consolidou porque eu tinha a mesma lacuna de vida: eu não tinha um pai, ele não tinha um filho.”

Milton aposentou-se dos palcos em 2022, após finalizar a turnê A Última Sessão de Música. Contudo, permaneceu fazendo presença em participações musicais esporádicas.