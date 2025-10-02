Vera Holtz retorna a Brasília com a premiada peça Ficções

A peça Ficções, estrelada por Vera Holtz, retorna a Brasília para temporada no Teatro Royal Tulip, de hoje até domingo. O espetáculo é inspirado no livro Sapiens - Uma breve história da humanidade, do escritor israelense Yuval Noah Harari, e mergulha na ideia central do best-seller: a capacidade do ser humano de criar ficções coletivas. A peça dirigida por Rodrigo Portella alcançou um público superior a 150 mil pessoas em mais de 350 apresentações.

A montagem é estruturada como um jogo cênico no qual Vera Holtz desempenha múltiplos papéis, entre eles, a narradora, ela mesma e personagens diversos. Em entrevista concedida na primeira temporada ao Correio Braziliense, a atriz revela: "Acho sensacional trabalhar nesse enfoque da capacidade que o homem tem de criar e crer coletivamente. É uma obra reflexiva, divertida e que informa. Acho que a peça transcende o livro e humaniza", completa Holtz.

Sobre a proposta de a peça ser narrada por uma mulher, Vera comenta: "Acho que nós, mulheres, estamos num lugar de fala bem bacana hoje". Essa perspectiva amplia as reflexões sobre o papel feminino na construção do futuro humano."A humanidade segue em frente porque alguém carrega no ventre o futuro humano e isso pode transformar tudo", conclui a atriz.

A música também é elemento central da narrativa. O violoncelista e compositor Federico Puppi, que atua no palco junto com Vera, criou uma trilha original executada ao vivo. Durante a peça, as canções ajudam a explicar conceitos da obra e se mesclam à atuação de Vera. O conjunto de atuação e música promove uma reflexão sobre como as realidades inventadas nos tornaram a espécie dominante, mas não necessariamente mais feliz.

"Tenho um papel híbrido na peça, meio músico, meio ator, tanto fisicamente quanto com a música, que também tem um papel de interação com a plateia. A música, nesse espetáculo, nasceu junto com os ensaios. A música cria uma outra linha dramática complementar à dramaturgia da palavra" afirma Federico Puppi sobre seu papel na peça, em entrevista concedida ao Correio.

Leia também: Irmãos Saúde celebram 25 anos com espetáculos gratuitos

Ficções consagrou Vera Holtz com os prêmios Shell e APTR de Melhor Atriz. As apresentações em Brasília serão às 20h, de quinta a sábado, e, às 18h, no domingo. Os ingressos estão à venda a partir de R$25 e podem ser adquiridos no Belini 113 Sul ou pelo Sympla. Não recomendado para menores de 12 anos, o espetáculo promete uma experiência cênica de impacto e reflexão.

Ficções

De hoje a sábado (2 a 4/10), às 20h, e domingo (5/10), às 18h, no Teatro Royal Tulip (SHTN Trecho 1 Conjunto 1B - Bloco C). Ingressos a venda a partir de R$25 no Belini 113 Sul ou pelo Sympla. Não recomendado para menores de 12 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco