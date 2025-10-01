Espetáculo 'Pedaços de Maria' chega a quatro unidades do IFB

A iniciativa As Desempregadas, que tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura, promove o espetáculo solo Pedaços de Maria em quatro campi do Instituto Federal de Brasília (IFB), de 7 de outubro a 14 de setembro. A entrada é gratuita.

Na próxima terça-feira (7/10), às 10h e 14h, o IFB de Taguatinga será contemplado; em 22 de outubro, às 11h30 e 14h, o campus do Riacho Fundo; em 4 de novembro, às 11h e 19h30, é a vez do IFB do Gama; e, fechando a série de apresentações, a unidade do Recanto das Emas, em 14 de novembro, às 11h e 17h.

Pedaços de Maria, idealizada por Maria Tavares, é uma montagem circense que aborda sentimentos inerentes à condição humana: sonhos, medo, coragem, realização, frustração, liberdade e vergonha. O espetáculo faz parte da segunda etapa do projeto "Cultura Via Satélite: As Desempregadas e Circo Artetude", que levou apresentações às escolas do Guará e Sobradinho.

Serviço

Pedaços de Maria

De Maria Tavares. De 7 de outubro a 14 de novembro nas unidades de Taguatinga, Riacho Fundo, Gama e Recanto das Emas do Instituto Federal de Brasília. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.