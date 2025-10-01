Irmãos Saúde celebram 25 anos com espetáculos gratuitos

O entusiasmo em viver da arte circense que tomou dois jovens, no início dos anos 2000, permanece intacto. “Completar 25 anos significa continuar acreditando no seu sonho, que aquela história que você plantou a semente floriu, mas que é preciso regá-la para ela seguir viva”, resume o palhaço Ankomárcio Saúde (Xaubraubrau). Ao lado do parceiro, Ruiberdan Saúde (Raquaqua), a dupla promove, a partir deste sábado (4/10), o Festival Cultura Via Satélite, em São Sebastião, para comemorar as duas décadas e meia de caminhada.

A estreia da programação está marcada para sábado (4), no Skate Park, a partir das 16h. Oficinas circenses, batalhas de rima e exibição de filmes, além do espetáculo O circo dos Irmãos Saúde, compõem o evento. “A gente pretende brincar um pouco com o universo da arte urbana, e de alguma maneira dialogar com aquelas pessoas que ocupam aquele espaço”, diz Ankomárcio.

“A grande essência da palhaçaria talvez seja a capacidade de lidar com as próprias fragilidades, com os tropeços, com os próprios erros, e perceber que no fundo, no final, a gente tem que ir”, reflete Ankomárcio. Para ele, todos têm a capacidade de provocar o riso. “No fundo todo mundo é palhaço, mas só algumas pessoas têm a sorte de ganhar algum dinheiro com isso, tipo a gente”, brinca.

Leia também: Ana Castela rebate crítica de fã em rede social e vira assunto do dia

No dia 18 de outubro, o festival vai à Casa Luar e, em 1º de novembro, à Praça da 103, ambos em São Sebastião. Com realização do Circo Teatro Artetude, o projeto é financiado por meio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

Festival Cultura Via Satélite, em comemoração asos 25 anos dos Irmãos Saúde, neste sábado (4/10), no Skate Park (São Sebastião). Entrada gratuita.