Espetáculo "Evoé" tem estreia na Samambaia neste domingo (5/10)

Nas coxias, há dezenas de artistas e produtores empenhados para que apresentações teatrais sejam realizadas. É a essas pessoas que o espetáculo metalinguístico Evoé, da Cia Estupenda Trupe, presta homenagem. São quatro sessões de estreia no Complexo Cultural da Samambaia, neste domingo (5/10): às 10h, 11h, 14h e 15h. Na segunda (6/10), a peça vai ao IFB de Samambaia, às 8h40 e às 10h, e, na terça (7/10), à Associação dos Idosos de Ceilândia, às 10h e às 14h. A entrada é gratuita em qualquer sessão.

Em cena, os fundadores da Trupe e atores Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença brincam, criam arquétipos e falam de sonhos. Representações lúdicas do que é estar no palco, bem como no apoio aos atores, conduzem a apresentação. O título Evoé remete termo usado para saudar Dionísio durante as festividades.

A pesquisa do grupo em seus trabalhos artísticos tem a missão em trazer à tona temáticas que promovam reflexão a respeito de preconceitos, diversidade e perspectivas sociais. Os integrantes têm certificação como multiplicadores do Teatro do Oprimido pelo CTO (Centro de Teatro do Oprimido-RJ).





Serviço:

Evoé (Cia estupenda Trupe)

Neste domingo (5/10), no Complexo Cultural de Samambaia, às 10h, 11h, 14h e 15h;

segunda-feira (6/10), no IFB de Samambaia, às 8h40 e às 10h;

terça-feira (7/10), Associação dos Idosos de Ceilândia, às 10h e às 14h. Classificação indicativa livre. Entrada gratuita.



