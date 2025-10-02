InícioDiversão e Arte
Cantora Taylor Swift tem decoração brasileira rara em casa; veja

Cantora reúne peças decorativas de diversos países em suas casas, resultado de viagens globais de turnês

Taylor Swift se apresentando em Paris, em um dos shows da turnê mais lucrativa da história — a 'The Eras Tour' - (crédito: JULIEN DE ROSA/AFP)
Taylor Swift se apresentando em Paris, em um dos shows da turnê mais lucrativa da história — a 'The Eras Tour' - (crédito: JULIEN DE ROSA/AFP)

As casas de Taylor Swift despertam curiosidade nos fãs — não somente pela decoração romântica ou arquitetura vintage, mas por peças que refletem um mapa cultural. Entre objetos franceses, indianos, marroquinos e até húngaros, há um detalhe que aproxima a loirinha do Brasil: um tabuleiro brasileiro dos anos 40.

Esse objeto raro, com uma borboleta central em madrepérola e ornamentos minuciosos, foi avistado há cerca de dez anos na mesa de centro da casa de campo da cantora pop em Los Angeles. Desde então, tornou-se um símbolo da forma como Taylor coleciona memórias de diversos lugares em cada lar.

Mais do que fruto da colaboração com designers ou do gosto declarado por lojas vintage, essa seleção vem da própria rotina da artista, segundo o portal Taylor Swift Brasil. Em suas turnês globais, ela visita antiquários e mercados, trazendo para casa peças que contam histórias e carregam identidades culturais distintas. 

Graças à parceria com o blog Taylor Swift Home Decor, criado pela portuguesa Patrícia Abreu, quatro novos itens da coleção da cantora foram revelados recentemente — e o tabuleiro brasileiro segue em destaque como prova de que a estética de Taylor é também um diário de viagem. Confira:

  • Peça brasileira na casa de Taylor Swift
    Peça brasileira na casa de Taylor Swift Reprodução / Taylor Swift Home Decor
  • Peça brasileira na casa de Taylor Swift
    Peça brasileira na casa de Taylor Swift Reprodução / Instagram

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 02/10/2025 13:52
