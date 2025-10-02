Cantora Taylor Swift tem decoração brasileira rara em casa; veja

Taylor Swift se apresentando em Paris, em um dos shows da turnê mais lucrativa da história — a 'The Eras Tour' - (crédito: JULIEN DE ROSA/AFP)

As casas de Taylor Swift despertam curiosidade nos fãs — não somente pela decoração romântica ou arquitetura vintage, mas por peças que refletem um mapa cultural. Entre objetos franceses, indianos, marroquinos e até húngaros, há um detalhe que aproxima a loirinha do Brasil: um tabuleiro brasileiro dos anos 40.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Esse objeto raro, com uma borboleta central em madrepérola e ornamentos minuciosos, foi avistado há cerca de dez anos na mesa de centro da casa de campo da cantora pop em Los Angeles. Desde então, tornou-se um símbolo da forma como Taylor coleciona memórias de diversos lugares em cada lar.

Mais do que fruto da colaboração com designers ou do gosto declarado por lojas vintage, essa seleção vem da própria rotina da artista, segundo o portal Taylor Swift Brasil. Em suas turnês globais, ela visita antiquários e mercados, trazendo para casa peças que contam histórias e carregam identidades culturais distintas.

Leia também: Quem é o cantor do DF internado com suspeita de ingerir bebida adulterada



Graças à parceria com o blog Taylor Swift Home Decor, criado pela portuguesa Patrícia Abreu, quatro novos itens da coleção da cantora foram revelados recentemente — e o tabuleiro brasileiro segue em destaque como prova de que a estética de Taylor é também um diário de viagem. Confira:





Saiba Mais Diversão e Arte Milton Nascimento é diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy

Milton Nascimento é diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy Diversão e Arte Katy Perry celebra 1 ano de “143” e se emociona ao olhar para os fãs

Katy Perry celebra 1 ano de “143” e se emociona ao olhar para os fãs Diversão e Arte 'A Fazenda': roça, briga por comida e punições propositais são destaques

'A Fazenda': roça, briga por comida e punições propositais são destaques Diversão e Arte Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl' e entra em nova era

Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl' e entra em nova era Diversão e Arte Doja Cat revela visão sobre a música e descarta álbum country

Doja Cat revela visão sobre a música e descarta álbum country Diversão e Arte Viúvo de Gilberto Braga humilha Manuela Dias por causa de Vale Tudo

Viúvo de Gilberto Braga humilha Manuela Dias por causa de Vale Tudo Diversão e Arte Miley Cyrus fala sobre futuro incerto e revela reflexão sobre carreira

Miley Cyrus fala sobre futuro incerto e revela reflexão sobre carreira Diversão e Arte Sabrina Sato desabafa sobre diagnóstico de câncer do pai: "Período delicado"

Sabrina Sato desabafa sobre diagnóstico de câncer do pai: "Período delicado" Diversão e Arte STJ rejeita novo habeas corpus e mantém prisão de Hytalo Santos e marido





