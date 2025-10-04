Hamilton de Holanda, Criolo e Vanessa Moreno abrem pré-lançamento do Centro Cultural Sesc-DF

Localizado na 511 Norte, o edifício, abandonado há quase duas décadas, será revitalizado a partir do ano que vem - (crédito: Sesc-DF)

Hamilton de Holanda, Criolo e Vanessa Moreno celebram o pré-lançamento do Centro Cultural do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) neste fim de semana. Hoje, os artistas se apresentam, gratuitamente, no prédio das futuras instalações — localizado na 511 Norte. O edifício, abandonado há quase duas décadas, será revitalizado a partir do ano que vem. A expectativa é que as obras sejam finalizadas no segundo semestre de 2028. Sob o lema "O futuro é hoje", a ação marca a apresentação do projeto conceitual e arquitetônico da primeira unidade do Sesc-DF totalmente dedicada à arte, cultura e tecnologia. Com atividades das 18h às 22h, que se estendem até domingo, o evento vai além da música e será palco de projeções audiovisuais e exposições de arte visual.

"Como alguém que nasceu no Rio, mas cresceu em Brasília e formou sua base musical aqui, é uma honra imensa participar da pré-inauguração do Centro Cultural Sesc-DF", declara Hamilton de Holanda, um dos principais nomes da música brasileira. "A cidade sempre teve uma vocação muito forte para a cultura. Um espaço como esse, aberto para a população, representa não apenas a democratização do acesso à arte, mas também o fortalecimento de uma identidade coletiva. É um lugar onde crianças, jovens e adultos poderão ter contato direto com a música, o teatro, a dança e as artes visuais. Isso pode transformar vidas, assim como a Escola de Música e o Clube do Choro transformaram a minha", afirma o músico.

Brasiliense de coração, Hamilton reforça que a capital federal foi a cidade que lhe deu tudo: "Minha formação musical, meus primeiros professores, os amigos com quem toquei ainda menino, as rodas de choro no Clube, as lições de disciplina e liberdade que marcaram minha trajetória". "É daqui que eu saí para ganhar o mundo, mas é aqui que sempre volto para reencontrar minhas raízes e recarregar a alma. O amor por Brasília vem desse laço afetivo, familiar e artístico. Cada vez que volto, sinto que estou reafirmando um compromisso com a cidade que me moldou e que continua sendo um polo criativo fundamental para o Brasil inteiro", compartilha o artista.

Hoje, Hamilton sobe aos palcos do futuro Centro Cultural Sesc-DF ao lado do rapper Criolo e da cantora Vanessa Moreno para apresentar um repertório produzido exclusivamente para a ocasião. "Preparamos um show que celebra o encontro de diferentes linguagens e gerações. Ter a Vanessa Moreno e o Criolo comigo nesse palco é um privilégio, ela tem uma voz que é pura emoção, capaz de passear pelo lirismo e pela força rítmica da nossa música com a mesma intensidade. Já Criolo traz poesia, verdade e uma ligação muito profunda com a realidade do nosso povo. O diálogo entre nós se dá justamente na sinceridade da expressão — cada um vindo de um lugar diferente, mas se encontrando na música", define.

"Será um lindo mosaico: tem samba, MPB, choro, improvisação, palavra, canto, balanço… tudo se costurando numa só narrativa. É a cara do Brasil, múltiplo e integrado", acrescenta o bandolinista.

"O Hamilton e o bandolim se confundem, parecem ser uma coisa só", avalia Criolo. "A genialidade dele uniu a minha arte com a da tão talentosa Vanessa Moreno. Ele fez arranjos incríveis para as músicas que vamos apresentar e posso adiantar que será um show muito especial, que passa pelo repertório de todos nós, além de contar com algumas surpresas", antecipa o rapper.

O músico paulistano descreve o autoproclamado brasiliense como alguém que "sempre compartilha um pouco de seus ensinamentos". "É a primeira vez que vamos nos apresentar juntos e me sinto muito honrado, sobretudo pelo contexto — o lançamento de um Centro Cultural na terra dele", comemora.

O trio se apresenta a partir das 20h20, após shows do Get Lucky Duo, às 18h, e do DJ Mr. Mendel, às 18h45. A programação do pré-lançamento se estende até domingo, com apresentação musical da cantora, compositora, atriz e humorista Clarice Falcão.









