Tim Bernardes é atração do Festival Estilo Brasil

Em 8 de novembro, o cantor e compositor Tim Bernardes se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O artista é atração do Festival Estilo Brasil e performa o segundo álbum solo Mil coisas invisíveis, indicado ao Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 99.

Fundador da banda O Terno e dono de uma carreira solo de sucesso, Tim Bernardes é conhecido pela versatilidade das composições, que transitam entre o indie e a MPB. O paulista conquista a nova geração de amadores da música brasileira, com letras românticas, doloridas e sinceras, como nas faixas BB (Garupa de moto amarela) e Última vez. As canções do cantor também chamam a atenção de grandes nomes do ritmo popular, incluindo Gal Costa, Maria Bethânia e Caetano Veloso.

A segunda edição do Festival Estilo Brasil também traz para o palco da capital Fagner, Martinho da Vila e Paralamas do Sucesso. O projeto propõe celebrar a riqueza da música brasileira em diálogo com o mundo. Em 2024, o festival conseguiu reunir Ana Carolina, Paulinho da Viola, Xamã, Poesia Acústica, Chico César, Ivan Lins, Geraldo Azevedo, Stacey Kent e Silva.