Música autoral ocupa o Fest Rock Brasília neste fim de semana

Neste sábado (4/10) e domingo (5/10), o Fest Rock Brasília leva ao Eixo Cultural Ibero-americano, a partir das 16h, programação gratuita com 16 shows. Os grupos que se apresentam no evento desenvolvem trabalhos autorais no DF e Entorno. Essa é a segunda edição do evento, que segundo o curador Marcos Pereira, busca dar visibilidade à música independente. “Artistas precisam de espaços como este para serem conhecidos e reconhecidos.”

Leia também: Tim Bernardes é atração do Festival Estilo Brasil

A banda Murderess, com estilo heavy metal, apresenta músicas dos dois primeiros EPs, Time To Kill e Time To Kill Vol. 2, lançado em agosto deste ano. Para a vocalista Cláudia Franco, a participação no festival é uma forma de conseguir ampliar a visibilidade. “Acredito que, não só no DF, mas no underground em geral, temos visto resistência, união e uma recepção muito forte para novas bandas e novas propostas sonoras, o que vem reformulando a cena.”

Leia também: Sobradinho recebe mais uma noite do Arte na Praça neste sábado (4/10)

O repertório do grupo Passo Largo faz um apanhado dos mais de dez anos desde o single de estreia, em 2012, com rock que assimila influências da música brasileira, como o frevo. “É uma oportunidade de mostrar nosso som para um público certeiro”, diz o baterista Thiago Cunha.

Leia também: Streamer zera "Hollow Knight: Silksong" com um saxofone

Completam o line-up: Ralé Xique, Quinta Essência, Mota, Cassino Supernova, Signo 13, ARD, As Verdades de Anabela, Cianuretto, Mandalla, Suíte Super Luxo, Arandu Arakuaa, Ypu, Terror Revolucionário e Daniela Firme. Cada apresentação dura meia hora e, nos intervalos, a DJ Eliane América se encarrega de animar o festival.

Leia também: "Achei que fosse desmaiar", diz Lady Gaga sobre show de Copacabana

Escultura feita pelo diretor artístico do Fest Rock, Philippe Seabra, é exibida durante os dois dias de evento. A instalação homenageia o Dia do Rock Brasiliense, celebrado em 27 de março, aniversário de Renato Russo.

Serviço:

Fest Rock Brasília 2025, no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte, Eixo Monumental). Amanhã (4/10), a partir das 17h, e domingo (5/10), às 16h. Classificação indicativa livre. Entrada Franca.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco



